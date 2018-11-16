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Dereye düşen gebe ineği itfaiye kurtardı

MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde dere yatağına düşen gebe inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

16 Kasım 2018 14:52

MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde dere yatağına düşen gebe inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sarınasuhlar Mahallesi\'nde dere yatağına düşen gebe ineği, mahalle sakinleri kendi çabalarıyla çıkartamayınca, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'ndan yardım istedi. İtfaiye ekipleri mahalleye gelerek çalışma başlattı. Dereye iniş olmaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi\'ne ait kepçeyle yol açılarak hamile ineğe ulaşıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında kepçeye alınan inek, dereden çıkartılarak sahiplerine teslim edildi. Kurtarılan inekte düşme sonucu oluşan herhangi sağlık sorunu bulunmadığı belirtildi.

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