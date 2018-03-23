T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS’ın Doğanşar ilçesinde, kontrolden çıkarak, dereye uçan traktörün altında kalan sürücü Osman Mert (69), yaşamını yitirdi

23 Mart 2018 20:27

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS’ın Doğanşar ilçesinde, kontrolden çıkarak, dereye uçan traktörün altında kalan sürücü Osman Mert (69), yaşamını yitirdi. 
Kaza, 06.00 sıralarında, ilçeye bağlı Boşekin köyü yakınlarında meydana geldi. Osman Mert yönetimindeki 58 FF 064 plakalı traktör, viraj alırken, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dereye uçtu. Sürücü Mert, traktörün altında kalarak, yaralandı. Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Mert, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Osman Mert\'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KALELİSİVAS DHASİVASın DoğanşarOsman MertBoşekinFFSürücü MerttraktörünKazayıMertCumhuriyetTıp Fakültesi HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24