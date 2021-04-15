Derek Chauvin davası: Savunma kalp problemleri ve uyuşturucu kullanımının George Floyd'u öldürdüğünü öne sürdü!

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ABD'nin Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin'in 8 dakika 46 saniye boynuna diziyle bastırmasının ardından ölen George Floyd'un "kalp sorunları ve uyuşturucu bağımlılığı" nedeniyle öldüğü iddia edildi.

Chauvin'in yargılandığı davada savunma için ifade veren ülkenin ileri gelen adli patoloji uzmanlarından Dr. David Fowler, Floyd'un ölümünde yakındaki arabanın egzozunun da kanındaki karbon monoksit seviyelerini artırarak rol oynamış olabileceğini ifade etti.

Güney Afrika'da apartheid sırasında eğitim alan eski Maryland şef adli tıp uzmanı, "kalp hastalığı, metanfetamin kullanımı ve karbon monoksitin kombinasyonunun" 46 yaşındaki siyah adamı öldürdüğünü ifade etti.

Fowler, ölüm için tek bir sebep belirlenemeyeceği için tıbbi ölüm gerekçesine "belirlenemedi" yazılması gerektiğini ifade etti.

Fowler, Floyd'un ölüm nedeninin nefessiz kalma olmadığını belirtirken Chauvin'in Flowd'un boğazına bastırmasında kalp atışlarının düzensizleşmesinde rol oynadığını ifade etti.

Mahkemede ifade veren birçok uzman Floyd'un Chauvin'in boğazına bastırmasının ardından düzgün nefes alamadığı için öldüğünü belirtmişti. Chauvin'in avukatları, bu ifadeleri şüpheye düşürmek için Fowler'ı çağırdı.