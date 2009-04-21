Dereden kum yerine el bombası çıktı

Bursa'da, dereden çekilen kumun içerisinde bulunan bir el bombası, jandarma ekiplerince imha edildi.



Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi Hamamlı köyü sakinleri, Çandır Deresi'nden parke döşemek için hafriyat aracıyla kum aldı.



Parkenin döşeneceği zemine serilmek üzere dökülen kumun içinde el bombası bulunduğunu fark eden köylüler, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Söz konusu yerde çevre güvenliği alan Jandarma ekipleri, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla üzerinde kafile ve seri numarası bulunmayan el bombasını kontrollü bir şekilde patlatarak etkisiz hale getirdi.



Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

