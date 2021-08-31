Dereden gelen kötü kokuya karşı vantilatör taktılar

Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na uzanan Bekar Deresi'nden gelen kötü kokuyu önlemek için vantilatör taktılar.

Balık restoranı işletmecisi Hasan Çubuk, "Ön tarafta altı tane masam var. Buraya müşteri oturtamıyorum. İnsanlar burnunu tutarak gidiyor. Maske olduğu halde burunlarını tutarak gidiyorlar. İSKİ'yi aradık, gereken yerlere söylüyoruz. Hiçbir çözüm olmadı şimdiye kadar. Çok ağır bir koku. Bir an önce çözüm üretilmesini istiyoruz ama hiçbir yerden gelmiyor. Pervaneler çözüm olmuyor mümkün değil çünkü çok ağır bir koku. Buranın İSKİ tarafından yıkanması lazım" şeklinde konuştu.

"Yemekle bu kesinlikle olmuyor"

Ailesiyle birlikte kahvaltı etmeye gelen Mediha Şahin, "Sabah kahvaltısına geldik ama bu kokudan kahvaltı mı yaptık bilmiyorum. Nasıl anlatabilirim. Gerçekten çok rahatsız edici buna bir çözüm bulsunlar. Yemekle bu kesinlikle olmuyor. Önlem diye bir şey yok, daha berbat. Müşterilerini koruyor sanıyorlar bence. Dağıtıyorlar ama aynı kokuyu yine aldık. 5 dakika oturup çıktık" dedi.

"Kalıcı bir önlem alınması lazım"

Mustafa Yıldız ise, "Bu pervanelerin özellikle çevrede yaşayan insanlara ve işletmeye çok büyük bir faydası olacağını düşünmüyorum. Çünkü etraf kokuyor. Biz şehrin iç kısmından, şehir merkezinden geldik, o kısımda da bu koku var. Sadece pervaneyle bu kokunun giderileceğini düşünmüyorum. Geçici bir önlem olarak alınmış olabilir ama geçici önlem bu problemin giderilmesini ne kadar sağlayacak. Kalıcı bir önlem alınması lazım" dedi.

"Pervanenin kendisine bir faydası yok"

Deredeki akıntının kesilmesi gerektiğini belirten Efecan Atış ise, "Pervanenin kendisine faydası yok gibi duruyor. Çok da faydalı olacağını sanmıyorum. Buranın suya giderinin kesilmesi lazım. Aksi takdirde pervanelerin hiçbir şekilde engelleyici bir rol üstlenebileceğini düşünmüyorum. Suya gelen akıntının kesilmesi lazım. Diğer türlü pervanelerin bu rolü üstlendiğine şaşırdım" şeklinde konuştu. İSKİ'den ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.