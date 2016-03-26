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Dereden çıkarılan kasanın içinden 100 bin TL çıktı

Hatay'da bulunan kasa, emniyet müdürlüğüne götürüldü

26 Mart 2016 19:55

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dereye atılmış çelik kasa içerisinde 100 bin TL para bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Bulut Tepe mahallesi Şeytan Deresi'nde 2 çelik kasa bulan vatandaşlar durumu polisekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri birisi açılmış diğeri açılamayan ve içerisinde 100 bin TL paranın bulunduğu çelik kasa ile karşılaştı. İçe para dolu kasa ve içi boşaltılmış olan diğer para kasası yapılan incelemenin ardından çekici ile emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kasaların Modern Evler ve Pınarbaşı mahallelerinden çalındığı öğrenildi.

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