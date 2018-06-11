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Derede cesedi bulundu

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 4 gündür kayıp olan 39 yaşındaki Cüneyt Recep Ürküt'ün cesedi derede bulundu

11 Haziran 2018 04:13

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde 4 gündür kayıp olan 39 yaşındaki Cüneyt Recep Ürküt\'ün cesedi derede bulundu.
Bu akşam saatlerinde, Gölcük Şirinköy Mahallesi Beyoğlu Deresi\'nde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, derede taşlara takılan cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemede ölen kişinin 4 gündür kayıp olan Cüneyt Recep Ürküt olduğu belirlendi. Olay yerinin 30 metre yukarısında ise Cüneyt Recep Ürküt\'ün cep telefonu bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ürküt\'ün cesedi morga kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Ürküt\'ün vücudunda herhangi bir yara görülmezken, ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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