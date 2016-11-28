Derede bulunan cesedin çıkarılmasını yüzlerce kişi izledi!

İzmir'in Konak İlçesi'ndeki bir derede, kimliği henüz belirlenemeyen 50 yaşlarındaki erkeğe ait ceset bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından çamurlu suyun içinden çıkartılan ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin çalışmalarını izleyen yüzlerce kişi cep telefonlarıyla görüntü almaya çalışırken, çevrede önlem almaya çalışan polise zor anlar yaşattı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Tufan Hamarat ve Timur Tarlığ'ın haberine göre, Halkapınar otobüs son durakları yakınındaki derece hareketsiz halde bir kişinin suyun içinde bulunduğunu görenler bugün saat 11.30 sıralarında polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen polis, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatıp itfaiye ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı.

Polisin önlem aldığını gören onlar kişi derenin çevresinde toplanıp cep telefonuyla görüntü almaya başladı. Polisin tüm uyarılarına rağmen ısrarla dere kenarında bekleyen meraklı kalabalık arasında çocukların da bulunduğu görüldü. İtfaiyenin merdivenli aracıyla ceset çamurlu suyun içinden çıkartıldı. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kişinin 50 yaşlarında bir erkek olduğu belirtildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.