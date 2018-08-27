T24 LogoT24 Logo
Gündem

Derede boğulan 7 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı

Ferudun ALTUNTAŞ/ÇATALPINAR (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde, serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılarak boğulan 7 yaşındaki Cemal Özkelle, son yolculuğuna uğurlandı

27 Ağustos 2018 22:55

Ferudun ALTUNTAŞ/ÇATALPINAR (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Çatalpınar ilçesinde, serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılarak boğulan 7 yaşındaki Cemal Özkelle, son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, önceki gün Çatalpınar ilçesine bağlı Kuşkayası mevkiinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte serinlemek için dereye giren Cemal Özkelle, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramayla yaklaşık 2 saat sonra Özkelle\'nin cesedine ulaşıldı. Cemal Özkelle, bugün Çatalpınar ilçesi Göller Mahallesi Göller Merkez Camii’nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferudun ALTUNTAŞÇATALPINAR Ordu DHA ORDUCemalOlayKuşkayasıYakınlarıylaYakınlarınınYapılanGöller Mahallesi Göller Merkez CamiindeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24