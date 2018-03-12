“Derecelendirme kurumu sadece Türkiye içinse pek bir kıymeti olmaz”

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart (DHA) - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, yıl sonuna kadar kurulması planlanan \"yerli derecelendirme kuruluşu\" için, ”Kurum sadece Türkiye içinse pek bir kıymeti olmayacaktır” dedi.

Prof. Dr. Gürsel, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben tarafından duyurulan \"milli derecelendirme kuruluşu\" hazırlıklarına ilişkin olarak, \"Sorulması gereken en önemli soru, uluslararası sermayelerde iş yapan kurumlar tarafından ciddiye alınacak mı? Hatırı sayılır miktarda ülke ya da ülke bankalarından talep gelirse, bu kurumun güvenilir olduğunu gösterir. Ancak kurum sadece Türkiye içinse pek bir kıymeti olmayacaktır\" dedi.

Akben bugün yaptığı bir açıklamada, uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody\'s\'in geçen haftaki not indiriminde siyasi yönün öne çıktığını savunarak, \"Milli bir kredi derecelendirme kuruluşuna ihtiyaç duymaktayız\" dedi.

Moody\'s, geçen hafta sürpriz bir kararla, Türkiye\'nin \"Ba1\" olan kredi notunu \"Ba2\"ye düşürdü. Şirket, Türkiye\'nin kredi görünümünü ise \"negatiften\" \"durağana\" çevirdi. (Fotoğraflı)