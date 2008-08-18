Derece yaptılar, tercih yapmadılar

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, halen bir üniversitede okuyan ancak bu yıl da sınava girerek derece yapan adaylardan EA-2 ve SÖZ-2 puan türü birincisi Çağrı Berk Onuk, SÖZ-2 ikincisi Çağrı Sert, SÖZ-2 üçüncüsü Murat Ahıskalı, EA-2 ikincisi ve DİL birincilerinden Oğuzhan Atay ve yine DİL birincilerinden Mehmed Burak'ın yeniden tercih yapmadıklarını açıkladı.



Türk eğitim sistemi tarihine geçen bu ilginç durum, büyük dersanelerin yeni reklam stratejisinin bir ürünü. Dersaneler, önceki yıllarda derece yapan üniversite öğrencileri ile anlaşmalar imzalayarak, bu öğrencileri “kağıt üzerinde” öğrenci olarak kabul ediyorlar. ÖSS’de yeniden derece yapan bu öğrenciler dersanelerden belirli hediyeler alırken, dersaneler de reklamlarını yapmış oluyor.

