Derece derece ısınma felaketi

Sınırına dayandık

Küresel ısınma için kim ne demişti?



İngiliz Lovelock: 6 değil 8 derece

Dünyanın pek çok yerindeki bilim insanları, artık yaklaşık 1 derece daha sıcak bir dünyada yaşadığımızı kabul ediyor. Denizlerdeki sayısız gemi, karadaki gözlem istasyonları ve uydulardan alınan verileri analiz eden uzmanlar, bu yüzyıl içinde 1 ile 6 derece arasında ısınma öngörüyor. Peki, bir derecenin bile çok önemli olduğu bu kritik durumda, küresel ısınma hızlanırsa 21. yüzyılda neler olur?National Geographic tarafından hazırlanan “Altı Derece Dünyayı Değiştirebilir” (Six Degrees Could Change The World) adlı yapım, bizi yüzleşmekten çekindiğimiz küresel gerçeklikle karşı karşıya getiriyor. Milliyet gazetesinin haberine göre, gelişmiş iklim modellerinden yola çıkarak hazırlanan felaket senaryoları, günümüz emisyonlarına devam edersek, Dünya’nın derece derece nasıl değişeceğini gözler önüne seriyor.Elde edilen son verilere göre, gezegenimizin durumu son derece endişe verici. Buna göre milyonlarca insanın su ihtiyacını karşılayan Himalaya buzulları, sadece 40 yıl içerisinde yok olabilir. Grönland’daki erimeler ise 50 yıl içinde geri dönülemez bir noktaya ulaşabilir. Bu yüzyılın sonundaysa Amazonlar yeryüzünden tamamen silinebilir.NASA’da görev yapan iklim bilimci James Hansen’e göre, Dünya ısındıkça atmosferdeki sera gazı miktarı artacak ve daha fazla ısı içerde hapsolacak. Havadaki her 1 milyon molekülden 383’ünün karbondioksit molekülü olduğunu belirten Hansen, 1 milyonda 450 moleküllük tehlikeli karbondioksit sınırına çoktan gelip dayandığımızı, bu sayının iki katına çıkılmasının ise küresel felaket anlamına geldiğini vurguladı.* Artık daha önceleri hiç yangın görülmeyen yerleri alevler sarıyor. Durum, önümüzdeki 30 yıl içinde çok daha kötü bir hal alacak.* Dünyadaki enerjinin neredeyse yüzde 90’ı fosil yakıtlardan elde ediliyor. Doğal gaz, petrol kömür... Bedeli: Karbondioksit.* Deniz ekosisteminin vazgeçilmezi olan mercan resiflerinin etrafında, bir milyondan fazla canlı türü yaşıyor, besleniyor ve ürüyor. Resiflerin yok olması, su altı dengesinin alt üst olması anlamına geliyor.* Grönland’da bulunan ve gezegenin en hızlı hareket eden buzulu olan Jakobshaven (günde 40 metreden fazla) 10 yıl öncesine nazaran iki kat daha hızlı eriyor. Bu buzuldan iki günde kopan buzda, New York şehrinin bir yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar su bulunuyor.* Grönland buz örtüsünün tamamı ise, Dünya’nın tüm denizlerini 7 metre yükseltecek kadar buz içeriyor.* Penn State Üniversitesi Biyoloji Profesörü Eric Post’a göre kutup ayılarının nesli 70 yıl içinde tükenecek.* Greenpeace’in Arctic Sunrise gemisi ile yaptığı araştırmaya göre 2030’da Kuzey Kutbu’nda buzul kalmayacak.* NASA’ya göre 10 yıl içinde tropik fırtınalarda yüzde 6’lık bir artış gerçekleşecek.* BM Hükümetlerarası İklim Değişimi Kurulu’ndan (IPCC) Martin Parry’e göre 2050 yılına kadar Amazonlar’daki ağaç türleri önemli ölçüde yok olacak.İngiliz yazar ve çevrebilimci James Lovelock’a göreyse önümüzdeki yüzyıl içinde küresel sıcaklık tam 8 derece yükselecek ve bu yüzden dünya nüfusunun 10’da 9’u ölecek. Dünyanın yedi kez küresel iklim değişikliği yaşadığını ve hepsini de atlatmayı başardığını vurgulayan Lovelock’a göre artık dönülmez noktaya gelindi, gezegenin ısınmasını önlemek için harcanan tüm çabalar ve alınan tüm önlemler boşuna.