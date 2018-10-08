Dere yatığına düşen hamile inek jandarma helikopteriyle kurtarıldı

Ümit KOZAN/ KALECİK, (Ankara) (DHA)- ANKARA\'nın Kalecik ilçesi Gölköy Mahallesinde 8 gün önce kaybolan hamile bir inek Kalecik Belediyesi, AKUT Ankara ekipleri, Jandarma Havacılık Komutanlığı helikopteri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün 9 saat süren ortaklaşa çalışması ile kurtarıldı.



Kalecik ilçesi Gölköy Mahallesinde 8 gün önce kaybolan Alaaddin Aktaş’a ait hamile bir inek vatandaşların ve belediye ekiplerini tüm aramalarına rağmen bulunamadı. Uzun uğraşların ardından 8 gün sonra kuru dere yatağına düşen ve arka ayakları kırılarak mahsur kaldığı anlaşılan hamile ineğin kurtarılması için AKUT Ankara ekibi aranarak olay yerine çağrıldı.



AKUT Ankara Ekip Lideri Mehmet Murat Boz ve 4 gönüllüsü olay yerine gelerek, dere yatağının araç yoluna 1 kilometre mesafede olması sebebi ile 400 kilogram ağırlıktaki ineğin tahliyesi için alternatif aradı. İlk önce Kalecik Belediyesi ile irtibata geçilerek yardım talep edildi. Kalecik Belediyesi’nden gelen kepçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri’nden gelen dozer ile ineğin bulunduğu yere ulaşmak için yol açma çalışması başlatıldı. Ancak dozerin arızalanması sonucu Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy ile görüşüldü. AKUT Ankara ekipleri ve yetkililer, ineğin kurtarılması için bölgeye karadan ulaşımının mümkün olamayacağını görüşünü bildirmesi sonucu Belediye Başkanı Ulusoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile irtibata geçerek helikopter talebinde bulundu. Orgeneral Çetin\'in talimatı ile Jandarma Kara Havacılık Komutanlığı’ndan bir helikopter havalandı. Olumlu yanıt alınınca yetkililere vadinin tahmini boyutları ve koordinatları gönderildi. Hamile inek karnına ve sakat bacağına zarar vermeyecek şekilde perlonlarla sabitlenerek çeki halatıyla helikoptere bağlandı. Yerden metrelerce yükselen inek ilginç görüntülere sahne oldu. Olaya şahit olan vatandaşlar, Uçan Fil Jumbo filminden esinlenerek ineğe “Jumbo” adını taktılar. Güvenli alanda bekleyen traktör römorkunun üzerine indirilen inek, AKUT gönüllülerinin refakatinde köydeki ahırına getirilerek sahibine teslim edildi.

İneğini sağlıklı şekilde teslim alan Alaaddin Aktaş, kurtarma operasyonuna katılan ekiplere teşekkür ederken 8 gündür mahsur kalan “Jumbo” adı verilen inek yaklaşık 18 litre su içti.



Görüntü Dökümü:

_Olay yerine kepçe ve dozerlerin getirilmesi

_Yol açma çalışması

_Akut ekibinin incelemeleri

_Olay yerine helikopterin gelmesi

_İneğe halatların bağlanması

_Helikopterle ineğin taşınması

_İndirilmesi

_Ahıra taşınması

_Su içerilmesi

_Detaylar



Haber Ümit KOZAN/ANKARA, (DHA)