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Yaşam

Dere yatağını değiştirdiler, 120 bin alabalık öldü

Çiftlikteki binlerce balık yeterli su olmayınca oksijensiz kalıp öldü

13 Ağustos 2017 14:51

Bilecik'te, elektrik üretimi yapan bir firmanın su yatağını değiştirmesi sonucu 120 bin alabalık öldü.

Bozüyük ilçesindeki elektrik üretimi yapan bir firma, Karasu Çayı'nın dere yatağını değiştirince yakınlardaki bir alabalık çiftliğine su verilmedi. Çiftlikteki binlerce balık yeterli su olmayınca oksijensiz kalıp öldü. 

"Tesislerimizdeki balıkların yüzde 90'ı öldü"

Alabalık üretimi yapan tesisin müdürü Erdal Dudak, ihraç edecekleri yaklaşık 120 bin alabalığın öldüğünü söyleyerek şöyle dedi:

"Tesisimizin yukarısında bulunan elektrik santrali, su yatağını değiştirmesi nedeniyle bu olay meydana gelmiştir. Tesisimizde yüzde 90 varan balık ölümleri meydana geldi. Bu balıklar 200 gram ile 2 kilo arasındaydı. Adet olarak 120 bin civarında, yaklaşık 150 ton balığın öldüğünü tahmin ediyoruz. Bu balıklar 1 hafta-10 gün içerisinde ihracata göndereceğimiz balıklardı. Bu durum maddi yönden bizi sıkıntıya soktu. Gerekli mercilere durumu bildireceğiz."

Kaymakam: Hasarı asgari düzeye indirmeye çalışıyoruz

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman da balıkların öldüğü tesise gelerek yetkililerinden bilgi aldı. Kaymakam Yaman yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Su kesintisinden kaynaklanan balık ölümleriyle ilgili Devlet Su işleri Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Tarım İlçe Müdürümüz, Belediye Başkan Yardımcımız ve ekipleriyle birlikte buraya durum tespiti yapmak üzere geldik. İşletmeci arkadaşlarımızın zor gününde yanlarında olmak istedik. Maalesef bir tesis tarafından dere yatağının değiştirilmesi sırasında yaşanmış bir vaka. Bunun hasarlarını en asgari düzeye indirmeye çalışıyoruz."

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