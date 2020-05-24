Dere yatağına ‘ıslah çalışması’ diye beton döktüler!

Rize’nın Fındıklı ilçesinde yer alan Paçva Irmağı’na ‘ıslah çalışması’ adı altında beton döküldü. Derenin tüm doğal yapısı bozuldu, beton üstünden akar hale getirildi. Derenin doğal yapısı tahrip edilirken CHP’li Fındıklı Belediyesi, çalışmaya gerekli itirazlarda bulunduklarını açıkladı.

Paçva Irmağı’na yapılan ‘ıslah’ çalışmasına dair fotoğraflar, kendisi de Rizeli olan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu tarafından geçen günlerde paylaşıldı. Bekaroğlu, “Bunların vazgeçilmez iki kutsalı beton ve para” diyerek memleketin betonlaşmasına tepki gösterdi.

Gazeteci Ömer Şan’ın verdiği bilgilere göre, çalışma ardından ırmağın suyu yan taraftan verilmeye başlandı. Daha sonra diğer tarafın da betonlaştırılması ardından suyun tamamen beton üzerinden akması sağlanacak.

Sosyal medyada yükselen tepkiler üzerine CHP’li Fındıklı Belediyesi’nden bugün bir açıklama yapıldı. Belediye’nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Geçmiş dönem belediye döneminde Devlet Su İşleri ile projelendirilen ve bu dönem bizlerden yer teslimi dahi almadan yapımına başlanan yerle ilgili Belediye Başkanımız ve mahalle heyeti gerekli itirazlarda bulunarak çalışmalarını başlatmıştır” denildi.