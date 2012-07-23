Kurbağlıdere temizlik işçisinin cesedini 778 gün sonra verdi

Kurbağlıdere’de 2 yıl önce seli önlemek isterken azgın sulara kapılarak kaybolan temizlik işçisi Mevlüt Macit’in ayakkabısını balıkçılar buldu. Ayakkabının içinde bulunan kemiğin de Macit’e ait olduğu belirlendi. Buruk bir sevinç yaşayaşan ailenin şimdi iki isteği var: Babamızın bir mezar taşı olsun, ihmali olanlara ceza davası açılsın.

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, Kadıköy Kurbağalıdere’de bulunan bir ayakkabının içinden çıkan kemik parçasının iki yıl önce Kurbağalıdere’de sele kapılarak kaybolan Mevlüt Macit’e ait olduğu ortaya çıktı. Macit’in cesedi geçen iki yılın ardından tekrar aranacak. Ceset bulunamasa bile Adli Tıp raporuna dayanılarak ceza davası açılabilecek.

Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinden geçen Kurbağalıdere, 8 Haziran 2010’un ilk saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağışla taşma tehlikesi göstermişti.

İki ilçenin de görevlileri dere yatağı üzerinde önlemler alırken Ataşehir Belediyesi’nde taşeron bir firmanın işçisi olarak çalışan Mevlüt Macit, hiçbir koruyucu önlem olmadan elindeki demir çubukla derenin yatağını temizlemeye çalışırken, azgın sulara düşerek kaybolmuştu. Asli görevi temizlik olan birinin hiç deneyimi olmayan tehlikeli bir göreve verildiğini öne süren Mevlüt Macit’in ailesi, sorumluların cezalandırılmasını talep etmişti.

Ancak Macit’in cesedi bulunamadığı için ceza davası açılamamıştı. Yasa uyarınca ceza davasının açılabilmesi için cesedin bulunması ya da kayıp olayının üzerinden 5 yıl geçmesi gerekiyor. Ailenin tüm ısrarına rağmen aramalar da birkaç gün devam ettikten sonra sonlandırılmıştı.

Balıkçılar ayakkabı buldu

Aile umutsuzlukla beklerken 5 nisan 2012’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Kurbağlıdere’de teknelerini bağlayan balıkçılar, içinde insan kemiği olan bir erkek ayakkabısı buldu. Olay yerine gelen polis, ayakkabıyı Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’na götürdü. Savcılık, Kurbağlıdere’de kaybolan Mevlüt Macit’in eşini arayarak ayakkabıyı sordu.

Güllü Macit, ayakkabının eşine ait olduğunu söylemesine rağmen kesin hükmün verilmesi için DNA testi istendi. Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’nın emriyle ayakkabı Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, davanın seyrini değiştirecek DNA testi yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Mevlüt Macit’in 23 yaşındaki oğlu Onur’dan alınan DNA örnekleri ile ayakkabının içindeki kemik parçası karşılaştırıldı.

Yüzde 99.99 Macit’e ait

Adli Tıp Kurumu, geçtiğimiz günlerde savcılığa yazdığı yazıyla, ayakkabının içindeki “Kemik X” adlı örneğin Mevlüt Macit’e ait olduğunu vurguladı. Adli Tıp, Onur Macit’ten alınan örnekle uyuşan kemiğin yüzde 99.99 ihtimalle Mevlüt Macit’in sağ ayağı olduğunu belirtti.

Adli tıbbın vekrdiği bu raporla savcılık ceza davası açmaya hazırlanırken, Mevlüt Macit’in ailesi de cesedin bulunarak gömülmesi için umutlandı. Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı, ayakkabının bulunduğu bölgede sualtı ve su üstü araması yapılarak cesedin bulunması yönünde çalışma başlattı.

Ayakkabı umut oldu

Eşinin cenazesinin bulunması için çalışmaların başlayacağını öğrenen Güllü Macit de, buruk bir sevinç yaşadı. Eşinin sağ ayağının 2 yıl önce arama yapan iş makineleri tarafından koparıldığını iddia eden Güllü Macit, ayakkabının çıktığı alanda eşinin cesedinin bulunabileceğini söyledi.

Güllü Macit, “Mevlüt’ün ölümü kader değil, ihmal ve sorumsuzluktan kaynaklanan cinayete teşebbüstür. Tek işi sokakları süpürmek olan işçiyi azgın sel sularının önüne attılar. Üzerinde yağmurluk bile yokken tehlikeli sel sularının önünde çalışmaya zorlandığı için hayatını kaybetti” dedi.

En azından mezar taşı olsun

Babasının ölümünün ardından büyük şokla henüz teşhis konulmayan bir rahatsızlığa yakalanan 14 yaşındaki Hande ise en azından dua edebileceği bir mezar taşı istiyor. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Bölümü’ne tedavisi süren Hande’nin zaman zaman kanındaki trombosit sayısının düştüğü(400’den 6’ya) öğrenilirken, üzülmemesi ve yorulmaması gerekiyor. Doktorların moralinin sürekli yüksek tutulması gerektiğini söylediği Hande’yi ailesi sürekli neşeli tutmaya çalışıyor. Hande, “Babam 2 yıldır doğum günümde yanımda değil. Sabah 4’te kalkıp işe giderdi ve her zorluğa bizim için katlanırdı. O yanımda olmadığında kendimi çok güçsüz hissediyorum” dedi.

Süreç asıl şimdi başlıyor

Ailenin avukatı Onur Öztürk ise, ayakkabının bulunduğu alanda savcılığın emriyle aramaların tekrar başlayacağını söyledi. Öztürk, “ 5 yıllık süreci beklemeyeceğiz ve ceza davası açılacak. Böylece hukuki süreç çok daha hızlı ilerleyecek ve sorummular cezalandırılacak. Hem Ataşehir belediyesi hem de taşeron işçi firması Altaş Temizlik olaydan sorumludur” dedi.