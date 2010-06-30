T24- 50'yi aşkın vadiden gelen dere mağdurları, sayısı 1700'ü aşan dere ve akarsuda, bölge insanlarına, kültür mirasına ve doğaya zarar veren hidroelektrik santral (HES) ve baraj inşaatını protesto etmek için Çevre ve Orman Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Türkiye Su Meclisi'ni oluşturan, bugüne kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde HES ve barajlara karşı yerel kampanyalar yürüten gruplar Çevres ve Orman Bakanlığı önüde ilk defa ortak bir protesto gerçekleştirerek "Dere soykırımını durdur!" mesajını verdi. Yapılan açıklamada, yürüttüğü su politikasındaki kabul edilemez yanlışlar nedeniyle Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun görevden alınması talep edildi.

Doğu Karadeniz Vadileri, Yuvarlakçay, Hasankeyf, Göksu Vadisi, Munzur Vadisi, Düzce, Küre Dağları, Çoruh Havzası, Macahel, Eskişehir, Allianoi, Havran ve Batı Toroslar'dan gelen HES ve baraj mağdurları Bakanlık önünde bir araya geldi. Protesto sırasında her bir dereyi temsilen "Eroğlu'nu Durdur!" ve "Dere Soykırımını Durdur!" pankartları taşındı. Katılımcıların bazıları HES ve baraj projeleri nedeniyle kaybolan yerel kültürleri temsilen basın açıklamasına yerel kıyafetleriyle iştirak etti. Verilen fotoğrafta, Havran Çayı'ndaki mağaraları sular altında kalan yarasaların ve Hasankeyf'te yaşayan Kaplumbağa Rafet'in dev kuklaları da yer aldı.

50'yi aşkın derenin temsilcisi adına açıklama yapan Türkiye Su Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Yakup Okumuşoğlu, "Türkiye coğrafyası, tarihin hiç görmediği bir doğa yıkımının içinden geçmektedir. Bu yıkımın nedeni, binlerce yıldır bu topraklara hayat veren dere ve akarsuların HES ve baraj inşaatlarına konu edilmesidir. Sayısı 1700'ü aşan dere ve akarsuda, bölge insanlarına, kültür mirasına ve doğaya olumsuz etkileri dikkate alınmadan kaynağından denize kadar peşi sıra birden fazla HES ve baraj inşaatı planlanmış, pek çoğunun ise inşaatına başlanmıştır. Uygulamanın hukuk dışılığı açılan onlarca dava ile tespit edilmiştir. Ancak mahkeme kararlarına rağmen Bakanlık aynı yanlış uygulamayı tekrarlayan işlemlere imza atmaya devam etmektedir. Mahkeme kararlarına rağmen yenilenen işlemler nedeni ile HES inşaatları bir türlü durdurulamamaktadır. Bu uygulama ile Anadolu'nun yaşam kaynağı dere ve akarsularımız adeta bir soykırımın içinden geçmektedir," açıklamasında bulundu.