Dere kenarında ölü bulunan genç toprağa verildi

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kiraz ilçesinde dere kenarında cesedi bulunan 18 yaşındaki Hasan Makas, toprağa verildi. Makas\'ın olay yerinde gözaltın alınan 2 arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ceritler Mahallesi Muhtarı Halil Durmaz, geçtiğimiz Pazar akşamı dere kenarında bir erkek cesedi buldu. Jandarma cesedin, ailesiyle birlikte çiftçilik yapan Hasan Makas\'a ait olduğunu tespit etti. İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan ön otopside Makas\'ın vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmazken, başında bir darbe olduğu belirlendi. Darbenin nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

Hasan Makas\'ın cenazesi dün yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndan teslim alındı. Cenaze, önce helallik alınması için Saçlı Mahallesi\'ndeki evine götürüldü. Ardından da Saçlı Mahallesi Camii\'nde kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

Öte yandan jandarmanın olay yerinde gözaltına aldığı ölen gencin arkadaşları B.K. (19) ve A.Ö.(19), sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 2 genci adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Zanlıların ifadelerinde, gezintiye gittiklerini, Hasan Makas\'ın otomobilden çakmak gazı aldıktan sonra araçtan inip koşmaya başladığını, karanlıkta gözden kaybolduğunu, aramaya devam ederken muhtarın cesedi bulduğunu, kendilerinin de yanlarına gittiklerini anlattıkları öğrenildi.



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