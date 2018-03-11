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Dere kenarında cesedi bulunmuştu, cinayeti ortağının ağabeyinin işlediği belirlendi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 gün önce derede cesedi bulunan Ersan Erdur'un (29), ortağının ağabeyi minibüs şoförü M

11 Mart 2018 19:04

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 gün önce derede cesedi bulunan Ersan Erdur\'un (29), ortağının ağabeyi minibüs şoförü M.D. (25) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kız kardeşi ile arasında ilişkisi olduğunu düşünen M.D.\'nin, Erdur\'la tartıştığı, daha sonra cinsel organını kesip, öldürdüğü belirlendi. M.D.\'nin, Erdur\'un cesedini dereye götürürken, bir minibüsün araç kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı.
Merkezefendi ilçesi Hisar Mahallesi yakınında, ormanlık alandaki derede, geçen perşembe günü, tekstil atölyesi sahibi Ersan Erdur\'un göğsünden bıçaklanmış, cinsel organı kesilmiş, elleri ve ayakları bağlı halde, çuval içinde cesedi bulundu. Cinayeti aydınlatmak için çalışma başlatan polis ekipleri, Erdur\'u öldüren kişinin, ortağının ağabeyi minibüs şoförü M.D. olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanan M.D., gözaltına alındı. M.D.\'nin, Erdur\'un cesedini dereye götürürken, bir minibüsün araç kamerasınca görüntülendiği de ortaya çıktı.
Kısa süre önce farklı suçtan girdiği cezaevinden tahliye edilen şüpheli M.D.\'nin, emniyetteki ifadesinde, suçunu kabul ettiği belirtildi. M.D.\'nin, öldürdüğü Ersan Erdur\'un, kız kardeşiyle ilişkisinin olduğunu düşündüğü, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı, ikili arasında \'hadım etme\' sözüyle laf dalaşı yaşandığı öğrenildi. M.D.\'nin, bu nedenle Erdur\'un cinsel organını kesip, göğsünden bıçaklayarak, öldürdükten sonra ellerini ve ayaklarını bağlayıp, çuvala koyarak, dereye attığı belirlendi. Sorgusunun ardından M.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Öte yandan M.D.\'nin kız kardeşi, emniyetteki ifadesinde, Ersan Erdur ile ilişkisinin olmadığını söyledi.

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