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Derdiniz varsa Murakami'ye sorun

Japon yazarın yayınevi sözcüsü, 'Murakami her türden soruyu kabul edecek' dedi, yazara çeşitli dillerde soru sorulabileceğini ekledi

07 Ocak 2015 12:20

Ünlü Japon yazar Haruki Murakami, “Dert babası” olacak. Murakami’nin kitaplarını basan Shinchosha Yayınevi, Japon yazarın kendi internet sitesinde okuyucularının her türden sorularını doğrudan yanıtlayacağını duyurdu. Yayınevinin açıklamasına göre Murakami, dertli okurlarına sorunlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunurken, zorluklarla nasıl başa çıkılabileceğine dair şahsi fikirlerini paylaşacak. Taraf’ta yer alan habere göre, Shinchosha tarafından yönetilecek ‘Murakami’nin Yeri’ (Murakami-san no tokoro) adlı sitenin, URL ya da e-posta adresi henüz yayınlanmazken, 15 Ocak – 31 Mart tarihleri arasında faaliyet göstereceği açıklandı. Site ziyaretçileri 31 Ocak itibariyle Murakami’ye sorularını yazmaya başlayabilecek. Murakami’nin yanıtları ise Şubat ve Mart ayları içerisinde yayınlanacak.

 

Her dilden ve her türden soru

 

Yayınevi sözcüsü, “Murakami her türden soruyu kabul edecek” derken, yazara çeşitli dillerde soru sorulabileceğini de ekledi. Göz önünde olmayı sevmeyen ve kendini saklayan yazarlardan biri olan Murakami, en son 2006’da internet ortamında okurlarının sorularını yanıtlamıştı. Yayınevi, okurlarıyla sohbetine dokuz yıl ara veren Murakami’nin bu kadar uzun sürenin ardından okurlarla yeniden iletişim kurmayı arzu ettiğini belirtti.

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