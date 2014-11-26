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Yaşam

'Derdini sekreteri anladığı için erkek o tarafa gider'

Arko Holding Yönetim Kurulu üyesi Leyla Alaton, 'Çalışan kadının, kocasını daha iyi anladığını' belirterek, ‘Çalışmayan kadın anlayamaz, zaten erkekler de anlatmaz' dedi

26 Kasım 2014 13:40

Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi Leyla Alaton Konyaaltı Sanayici ve İşadamları Derneği KONYSİAD’ın Antalya’da düzenlediği toplantıda kadınların iş hayatındaki yerine ilişkin soruları yanıtladı. Alaton, ‘Çalışan bir erkeğin neler çektiğini çalışmayan bir kadın anlayamaz. Sekereter daha iyi anladığı için de adam o tarafa gider Kimse alınmasın ama bu bir gerçek’ dedi.

 

'Zaten erkekler de anlatmaz'

 

Şok gazetesinde yer alan habere göre, çalışan kadının, kocasını daha iyi anladığını vurgulayan Alaton, ‘Çalışmayan kadın anlayamaz. Zaten Erkekler de anlatmaz. Ne olur? İpler kopar. Sekreter daha iyi anladığı için o tarafa gider adam’ dedi.

 

'Aynı lisanı konuşamıyorlar'

 

Aynı lisanı konuşmanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Alaton, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben direkt konuşurum biliyorsunuz. Biraz patladım ama kimse alınmasın. Bu bir gerçek, natürel, doğal, olağan bir şey. Ondan sonra ‘Niye gitti?’ oluyor. İşte bundan gitti. Aynı lisanı konuşamıyorlar artık. Biri Çince, biri Japonca konuşuyor. Nasıl anlayacaksın adamın derdini. Adam ölmüş bitmiş çekler, senetler, bilmem neler. Ama sen hala, ‘Saçım güzel mi, işte bugün bilmem ne aldım’ veya ‘Semalara gidecek miyiz bu akşam?’ diye tutturuyorsun. Tabii ki olmaz."

 

 

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