Derdini anlatamayınca sosyal hizmetler uzmanı olmaya karar verdi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü yüksek lisans öğrencisi Ferhat Aykut (24), kampüs içinde engelli öğrenciler için birçok proje üretti. Projelerini kente de yaymak isteyen; ancak belediyelerin engelli koordinasyon merkezlerinden karşılık bulamayan Aykut, bu birimlerde görev alıp, engellilerin hayatını kolaylaştıracak uygulamalar için sosyal hizmetler uzmanlığı okumaya başladı.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü\'nde yüksek lisans öğrencisi Ferhat Aykut, aynı zamanda üniversitenin Engelli Öğrenci Birimi\'nde kısmi zamanlı görev yapıyor. Bir dönem birimin yönetim kurulunda da bulunan Aykut, kampüs içinde engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştırıcı birçok projenin hayata geçirilmesi yönünde çalışmalarda bulundu. Üniversitede uygulanan projelerin kent genelinde de yaygınlaştırılması için belediyelere başvuran Aykut, belediyelerin engelli koordinasyon merkezlerinden karşılık bulamadı. Bunun üzerine Aykut, engellilerin kentte yaşadığı sorunların çözümü için uygulanması gereken projelerin hayata geçirilmesini sağlayabilmek adına sosyal hizmetler uzmanı olmaya karar verdi ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi\'nde Sosyal Hizmetler Uzmanlığı Bölümü\'ne başladı.

Engelli Öğrenci Birimi olarak üniversitede engelli öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirten Ferhat Aykut, \"Eşit, erişilebilir bir hayat sürdürmeleri taraftarıyız. Bu doğrultuda üniversitemizde çok sayıda program, farkındalık semineri yapıyoruz. Beyanlarımız doğrultusunda yapı işleri dairesinden gerekli geri dönüşleri aldık. Üniversitede bu kadar çok yatırım yapılırken neden Antalya gibi bir yerde bulunup da sadece üniversiteyle kısıtlayalım kendimizi. Antalya\'da 90 bin civarında engelli birey yaşıyor. Bu engelli bireylere de hizmet götürmemiz gerektiğini düşünüyorum\" dedi.

\'HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMAMIZ GEREKİYOR\'

Kentteki engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına belediyeler, sivil toplum örgütleri ve gerekirse üniversite aracılığıyla çalışmalar yapılabileceğini dile getiren Aykut, \"Bu insanlara yardımcı olmamız, hayatlarını kolaylaştırmamız gerekiyor. Ama bunu yaparken bu insanların birey olduğunun farkına vararak, sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü gibi bir günlük ya da birkaç günlük zamanlarda akıllara gelmeyip, sürekli bu konulara eğilmek gerekiyor. Engelli bireylerin muhtaç olması, pozitif ya da negatif ayrımcılığa maruz kalması değil, engelli bireyin de bir vatandaş olarak değer görmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir engelli maddi beklenti ya da makam mevki peşinde değil. Amacımız ülkemizde, dünyada, her yerde eşit bir şekilde varlığımızı göstermek\" diye konuştu.

\'EN BÜYÜK SIKINTILARDAN BİRİ OTOBÜSLERDEKİ SESLENDİRMELER\'

Antalya\'da, özellikle kaldırımlarda ve binalardaki rampalarda sorunlar olduğunu anlatan Aykut, yeni binalar için kanunda rampa zorunluluğu olduğunu ama bir ölçümünün bulunmadığına dikkat çekti. Üniversiteye başlayacağı 2013 yılında rampalı ev aradıklarını ancak bazı evlerde rampalara yürüyen birinin bile çıkmasının çok zor olduğunu kaydeden Aykut, şöyle konuştu:

\"Benim oradan tekerlekli sandalyeyle çıkmam imkansız. Rampa eğimleri çok fazla ve yarısı da duvarda bitiyor. Bu kanun düzeltilebilir. Bir süreç gerekiyor ama en azından belediyeler kendi mıntıkalarında bu rampaları düzeltebilir. Görme engelliler için sarı kılavuz çizgiler yerleştirilebilir. En büyük sıkıntılardan biri otobüslerdeki seslendirmeler. Bazı otobüslerde seslendirme çok yüksek ya da hiç duyulmuyor. Bu da görme engellileri sıkıntıya düşürüyor. Tekerlekli sandalyeli bir birey olarak benim için de kaldırımlara yanaşmak sıkıntı. Rampaların bakımı yapılmıyor. Kimisi açılmıyor, kimisinin kulpu yok. Engelli bireylere yaklaşım konularında da eğitimler verilebilir.\"

Kentte karşılaştığı sorunlar ve engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar hakkında da birçok belediyeye başvuru yaptığını; ama karşılık bulamadığını anlatan Ferhat Aykut, belediyelerin engelli koordinasyon merkezlerinde engelli bireyin çalışmadığına dikkat çekti. Bu birimlerde görev yapan engelli bireyin sorunları daha iyi algılayabileceğini belirten Aykut, buralarda çalışan kişilerin sosyal hizmetler uzmanı olması gerektiğinden ikinci üniversite olarak açık öğretimden sosyal hizmetler uzmanlığı okumaya başladığını kaydetti. Aykut, \"Bu bölümden mezun olduktan sonra istihdam sağlanabilirse herhangi bir belediyede memur olarak başlayıp oradan engelli koordinasyon merkezlerine geçmeyi hedefliyorum. Bu şekilde hem belediyeler hem bizler için daha faydalı olabileceğimi düşünüyorum\" diye konuştu.

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