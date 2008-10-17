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Yaşam

Derde deva mı, akıllara ziyan mı?

Milli Gazete'de 'uzman psikolog' ünvanıyla 'Derde Deva' adlı köşesinde okur sorularına yanıt veren Efser Selamet, ilginç yorumlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Selamet, bugü

17 Ekim 2008 03:00

Milli Gazete'de 'uzman psikolog' ünvanıyla okur sorularına yanıt veren Efser Selamet, ilginç yorumlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Selamet, bugünkü köşesinde nişanlısının  'kaş aldırma isteğiyle' ilgili sorular soran bir erkek okuyucuyu bilgilendiriyor.

Efser Selamet'in yazısı

Bilmiyorum!

Soru- "Nişanlımla aramızda bir sorun var. Kaşlarını alıyor. Ben ona bunun dinimizde yasaklandığını söyledim ve kaşlarını almamasını istedim. Bana cevabı; "ya beni bu halimle kabul et ya da ayrılalım" oldu. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapmalıyım, nasıl davranmalıyım Efser Abla?"

Efser Selamet- Hem de fıkhi geçerliliği olan bir konuda bu şekilde bir tavır koyan bir bayan ile evlenmen çok da doğru bir karar olmayacaktır. Bu hususta ailene de danışmalı ve kararını vermelisin. Daha şimdiden, hem de çok haklı olduğun, başka bir alternatifi olmayan bir konuda bu şekilde davranan bir bayan, evlendikten sonra neler yapar! Bilmiyorum!!!

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