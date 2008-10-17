Derde deva mı, akıllara ziyan mı?

Nişanlımla aramızda bir sorun var. Kaşlarını alıyor. Ben ona bunun dinimizde yasaklandığını söyledim ve kaşlarını almamasını istedim. Bana cevabı; "ya beni bu halimle kabul et ya da ayrılalım" oldu. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapmalıyım, nasıl davranmalıyım Efser Abla?"Hem de fıkhi geçerliliği olan bir konuda bu şekilde bir tavır koyan bir bayan ile evlenmen çok da doğru bir karar olmayacaktır. Bu hususta ailene de danışmalı ve kararını vermelisin. Daha şimdiden, hem de çok haklı olduğun, başka bir alternatifi olmayan bir konuda bu şekilde davranan bir bayan, evlendikten sonra neler yapar!