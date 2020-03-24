Derbiye Koronavirüs karantinası mı geliyor?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında akredite olan 850 kişiyi karantinaya alabileceği belirtildi.
Fatih Terim'in Koronavirüs'e yakalandığını açıklaması gözleri, Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki akrediteli 850 kişiye çevirdi.
TIKLAYIN - Fatih Terim'in Koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaray, karantinayı beklemeden teste girerken Beşiktaş da test başvurusunda bulundu. Sağlık Bakanlığ'ının TFF ve TSYD’ye başvurup söz konusu maçtaki görevli personeli karantinaya alabileceği vurgulandı.
Fatih Terim, seyircisiz oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası, “Birimizde hastalık çıkarsa akrediteli 850 kişi karantinaya girer" demişti.