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Yaşam

Derbiye kalbi dayanamadı

Edirne'de bir kahvehanede Galatasaray-Beşiktaş derbisini izleyen 3 çocuk babası Osman Aseki, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

22 Aralık 2008 02:00

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kahvehanede Galatasaray-Beşiktaş derbisini izleyen 3 çocuk babası 30 yaşındaki Osman Aseki, Beşiktaş'ın yediği 4. golün ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Keşan Meslek Lisesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Osman Aseki, bazı yakın arkadaşları ile birlikte Aşağı Zaferiye mahallesindeki bir kahvehanede Galatasaray-Beşiktaş maçını izlemeye gitti.

Maç sırasında aşırı stresli olduğu öğrenilen Osman Aseki, 68. dakikada Milan Baros'un attığı 4. golün ardından kendinden geçti bir süre sonra kalp krizi geçirerek oturduğu sandalyeden yere yığıldı.

Kahvehanede bulunan arkadaşları tarafından hemen Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aseki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Osman Aseki'nin koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen arkadaşları, "Osman maçı stresli bir şekilde izledi ve sıkıntısını içine attı. Daha sonra bir anda yere yığıldı" dedi.

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