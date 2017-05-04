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Spor

Derbinin biletleri kısa sürede tükendi

Derbi maçını, kombine kart sahibi taraftarların yanı sıra bilet alanlarla birlikte 40 bine yakın taraftarın izlemesi bekleniyor

04 Mayıs 2017 19:10

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar için satışa sunulan biletler kısa sürede tükendi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 150 ile 1100 lira arasında belirlenirken, siyah-beyazlılar için satışa çıkarılan 7 bin 700 biletin satışı tamamlandı.

Derbi maçını, kombine kart sahibi taraftarların yanı sıra bilet alanlarla birlikte 40 bine yakın taraftarın izlemesi bekleniyor.

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FenerbahçeBeşiktaşderbinin biletleri

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