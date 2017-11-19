Derbilerin efendisi!

Medipol Başakşehir, Süper Lig\'de mücadele etmeye başladığı 2014-15 sezonundan bu yana derbilerde rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.
İSTANBUL.(DHA)
3 buçuk sezonda ligin 4 büyük ekibiyle 28 maç oynayan Medipol Başakşehir, 10 galibiyet 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 44 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 33 gol gördü.
Bu süreçte en çok Galatasaray\'a gol atan M. Başakşehir, Sarı-Kırmızılıları 3 karşılaşmada 4 farklı mağlup etti. Başakşehir, rakiplerinden ise en fazla 2 farklı mağlubiyetler aldı.
SON 1 BUÇUK SEZONDA 1 YENİLGİ
Abdullah Avcı, 2016-17 sezonunun başından bu yana Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile toplam 12 maç yaptı. Avcı, bu karşılaşmalarda yalnızca 1 kez yenildi.
SON MAĞLUBİYETİ OZAN TUFAN YAŞATTI
22 Ocak 2017\'de Fenerbahçe deplasmanına giden M. Başakşehir, Advocaat yönetimindeki Sarı-Lacivertliler\'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın golünü Ozan Tufan kaydetti.
M. Başakşehir\'in 4 takımla maç grafiği şöyle:
22.09.14
Başakşehir 1-1 Trabzonspor
26.10.14
Başakşehir 4-0 Galatasaray
09.11.2014
Başakşehir 1-2 Beşiktaş
03.01.15
Fenerbahçe 2-0 Başakşehir
15.02.15
Trabzonspor 3-2 Başakşehir
14.03.15
Galatasaray 2-2 Başakşehir
06.04.2015
Beşiktaş 0-0 Başakşehir
25.05.2015
Başakşehir 2-2 Fenerbahçe
2015/16
13.09.2015
Beşiktaş 2-0 Başakşehir
03.10.15
Başakşehir 0-2 Galatasaray
07.11.15
Başakşehir 1-0 Trabzonspor
13.12.2015
Fenerbahçe 1-0 Başakşehir
14.02.2016
Başakşehir 2-2 Beşiktaş
06.03.16
Galtasaray 3-3 Başakşehir
10.04.16
Trabzonspor 1-1 Başakşehir
09.05.16
Başakşehir 2-1 Fenerbahçe
2016/17
21.08.16
Başakşehir 1-0 Fenerbahçe
04.11.16
Galatasaray 1-2 Başakşehir
26.11.16
Beşiktaş 1-1 Başakşehir
17.12.16
Başakşehir 1-0 Trabzonspor
22.01.17
Fenerbahçe 1-0 Başakşehir
10.04.17
Başakşehir 4-0 Galatasaray
30.04.17
Başakşehir 3-1 Beşiktaş
21.05.17
Trabzonspor 0-0 Başakşehir
2017/18
09.09.17
Fenerbahçe 2-3 Başakşehir
17.09.17
Başakşehir 2-2 Trabzonspor
23.10.17
Beşiktaş 1-1 Başakşehir
18.11.17
Başakşehir 5-1 Galatasaray
(FOTOĞRAFLI)