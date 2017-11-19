Derbilerin efendisi!

Medipol Başakşehir, Süper Lig\'de mücadele etmeye başladığı 2014-15 sezonundan bu yana derbilerde rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

İSTANBUL.(DHA)

3 buçuk sezonda ligin 4 büyük ekibiyle 28 maç oynayan Medipol Başakşehir, 10 galibiyet 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 44 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 33 gol gördü.

Bu süreçte en çok Galatasaray\'a gol atan M. Başakşehir, Sarı-Kırmızılıları 3 karşılaşmada 4 farklı mağlup etti. Başakşehir, rakiplerinden ise en fazla 2 farklı mağlubiyetler aldı.

SON 1 BUÇUK SEZONDA 1 YENİLGİ

Abdullah Avcı, 2016-17 sezonunun başından bu yana Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile toplam 12 maç yaptı. Avcı, bu karşılaşmalarda yalnızca 1 kez yenildi.

SON MAĞLUBİYETİ OZAN TUFAN YAŞATTI

22 Ocak 2017\'de Fenerbahçe deplasmanına giden M. Başakşehir, Advocaat yönetimindeki Sarı-Lacivertliler\'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın golünü Ozan Tufan kaydetti.

M. Başakşehir\'in 4 takımla maç grafiği şöyle:

22.09.14

Başakşehir 1-1 Trabzonspor

26.10.14

Başakşehir 4-0 Galatasaray

09.11.2014

Başakşehir 1-2 Beşiktaş

03.01.15

Fenerbahçe 2-0 Başakşehir

15.02.15

Trabzonspor 3-2 Başakşehir

14.03.15

Galatasaray 2-2 Başakşehir

06.04.2015

Beşiktaş 0-0 Başakşehir

25.05.2015

Başakşehir 2-2 Fenerbahçe

2015/16

13.09.2015

Beşiktaş 2-0 Başakşehir

03.10.15

Başakşehir 0-2 Galatasaray

07.11.15

Başakşehir 1-0 Trabzonspor

13.12.2015

Fenerbahçe 1-0 Başakşehir

14.02.2016

Başakşehir 2-2 Beşiktaş

06.03.16

Galtasaray 3-3 Başakşehir

10.04.16

Trabzonspor 1-1 Başakşehir

09.05.16

Başakşehir 2-1 Fenerbahçe

2016/17

21.08.16

Başakşehir 1-0 Fenerbahçe

04.11.16

Galatasaray 1-2 Başakşehir

26.11.16

Beşiktaş 1-1 Başakşehir

17.12.16

Başakşehir 1-0 Trabzonspor

22.01.17

Fenerbahçe 1-0 Başakşehir

10.04.17

Başakşehir 4-0 Galatasaray

30.04.17

Başakşehir 3-1 Beşiktaş

21.05.17

Trabzonspor 0-0 Başakşehir

2017/18

09.09.17

Fenerbahçe 2-3 Başakşehir

17.09.17

Başakşehir 2-2 Trabzonspor

23.10.17

Beşiktaş 1-1 Başakşehir

18.11.17

Başakşehir 5-1 Galatasaray

(FOTOĞRAFLI)