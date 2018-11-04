Derbiden 39 kişiye men çıktı

Geçtiğimiz cuma günü oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine saha dışı olaylar damga vurdu. 90 dakikanın sonunda iki takımın oyuncuları birbirine girerken, tribünlerde de karışıklıklar yaşandı. Yaşanan olaylar sebebiyle Galatasaray ve Fenerbahçe tribünlerinden toplam 39 kişi spor müsabakalarından men edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre 6222 sayılı “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında 20’si Galatasaray, 19’u Fenerbahçe taraftarı olmak üzere 39 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu şahıslar tüm spor müsabakalarını seyirden men edildi.

Ayrıca Fenerbahçe taraftarını stadyuma getiren İETT otobüslerinden ikisinin camını kıran 3 Fenerbahçe taraftarına da “mala zarar verme”den işlem yapıldı.