DERBİDE SAHAYA GİREN KİLİSLİ BERBER: ADALET BENİ SUÇSUZ BULDU, KİLİS YİNE PERİŞAN

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Geçen yıl Galatasaray-Beşiktaş derbisinin son dakikalarında üzerinde \'Kilis sahipsiz değildir\', \'Kilis için yastayız\' yazılı tişörtle sahaya giren Kilisli 26 yaşındaki berber Ahmet Canarslan, adaletin hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini söyledi. Canarslan, savcılığın sahaya girme eylemine ilişkin \'Anayasa ile teminat altına alınmış düşünce açıklaması mahiyetinde kararı\' verdiğini, doğduğu Kilis\'te işsizliğin ciddi boyutta olduğunu belirtti. .

Spor Toto Süper Ligi\'nde 8 Mayıs 2016\'da oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının 75\'inci dakikasında sahaya giren Avcılar\'daki Denizköşkler Mahallesi\'nde berberlik yapan Ahmet Canarslan, eylemci veya holigan olmadığını, sadece çok sevdiği doğduğu kent olan Kilis\'in sesini duyurmak istediğini söylemişti. Canarslan, yanlış olduğunu kabul ettiği bu harekete \'Eylem\' denilmesini istemediğini sadece bir haykırışı duyurmaya çalıştığını savunmuş, iki takım taraftarlarından özür dilemişti.

\'KOVUŞTURMAYA YER YOK\' KARARI

Ahmet Canarslan, Kilis\'in zorda, darda olduğunu bütün Türk insanı ve dünyaya duyurmaya çalıştığı bu olaydan sonra Suriye topraklarından peş peşe düşen bomba ve havan mermilerinin kesildiğini anlattı. Geçen 1 yılda, hakkındaki soruşturma ve Kilis\'e ilişkin değerlendirme yapan Canarslan şöyle dedi:

\"Herkes bana gereken destekleri verdi. Allah razı olsun devletimiz sahip çıktı. Ertesi günü bombalar durdu. Herkese, savcılıkta holigan olmadığımı duyurmaya çalıştım, dedim. \'Neden yaptın? diye sordular. Türkiye\'nin en küçük ancak koca yürekli insanların yaşadığı Kilis için yaptığımı söyledim. Kilis\'te bombalar durdu ama bıraktığı izler devam ediyor. Şehit sayılmayan, gazi olmayan insanlarımız var. 21 vatan evladının hala sorulmayan hesapları var. Kilis insanı ağlıyor, işsizlik had safhada. Bana sahip çıkıldığı gibi Türk milletinden tekrar Kilis\'e sahip çıkılmasını istiyorum. Hakkımda kamu davası soruşturmasının yanı sıra Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi\'ni ilgilendiren suç ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü\'nün hazırladığı dosyalar açıldı. Hepsinde holigan olmadığımı, memleket sevdası ve aşkı olan bir insan olduğumu anlattım. İnsanlarımız ölüyordu. Yeğenim öldüğünde henüz 7 yaşında olduğunu anlattığımda hakim ve savcının gözleri bile doldu. \'Sana ceza verilmez. Senin suçun yok\' dediler. Bir mikrofon lazımdı. O mikrofonu tutan ben oldum. Herkes de sahip çıktı. Hakkımdaki 3 dosya da düştü.\"

Maç oynandığı sırada sahaya girerek hoş bir hareket yapmadığını kabul ettiğini, hakkındaki sportif maçlara girmeme yasağının da kısa süre içerisinde kaldırıldığını, son olarak bu sezon Galatasaray-Fenerbahçe derbisine gittiğini anlatan Ahmet Canarslan, Kilis\'in bugünkü durumundan da son derece rahatsız olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

\"Kilis\'te şu an yıkım var. Suriyeliler\'in gelişi ile Kilis nüfusu 3 katı. Hepsi kardeşlerimiz. Ama Kilisliler işsiz ve aç. İstanbul\'da elhamdülillah ekmeğini kazanan bir insanım. Ama Kilis\'teki kardeşlerim öyle değil. Kilis\'in okul puanı çok yüksekti. Son 3 yılda puanlar düştü. Çocuklar eve gittiğinde ders çalışamıyor. İşsiz babası için ağlıyor. Doyuralım derken aç kaldık. Biz komşusu tokken tok yatan bir milletiz. 800 liralık aylık ücretle insanlar nasıl geçinsin? Kilis bugün yine darda. Ne olur memleketimi sahiplenin.\"

SAVCILIK: İFADE EYLEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasında Ahmet Canarslan için kovuşturmaya yer yok kararı verilirken, şöyle denildi:

\"Kilis ili nüfusuna kayıtlı olan şüphelinin olay tarihinden kısa süre öncesinde Suriye ülkesinden atılan top, silah mermileri nedeniyle sınıra yakın Kilis ilindeki insanların öldürülmüş olmasına karşı duyduğu ifade etme şeklindeki eyleminin Anayasa ile teminat altına alınmış düşünce açıklaması mahiyetinde olduğu fiilin müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozmasına sebebiyet verdiği ispat edilemediği gibi soruşturmaya konu eylemdeki hedef ve amaç da dikkate alındığında şüphelinin hakkında seyirden men tedbiri uygulamasına devam edilmesinin hukuka uygun olmadığı ve mağduriyetine yol açabileceği kaldırılması gerektiği kanaatine varılmakla; şüpheli hakkındaki ön ödeme nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına, Şüpheli hakkındaki 6222 sayılı kanunun 18/3 maddesi uyarınca seyirden yasaklama tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.\"

Görüntü Dökümü:

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-Geçen yılın mayıs ayında Kilis\'e atılan roketlerin ardından çekilen görüntüler (Arşiv)

-Ahmet Canarslan\'ın sahaya girdikten sonra çekilen görüntüleri (Fotoğraf-Arşiv)

-Ahmet Canarslan\'la geçen yıl yapılan röportajdan görüntüler (Arşiv)

-Ahmet Canarslan, geçen 1 yıllık sürede olanları ve hakkında \'Kovuşturmaya yer yok\' kararını anlatırken

-Savcılığın verdiği kararın fotoğrafı

