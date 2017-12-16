Derbide kazanan son saniye basketiyle Beşiktaş oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasındaki derbi maçta seyircisinden yoksun Beşiktaş Sompo Japan, sahasında konuk ettiği Galatasaray Odeabank'ı 80-78 mağlup etti.

Beşiktaş, karşılaşmaya 4-0 ile başlasa da mücadelenin ilk 5 dakikalık bölümü 10-11 Galatasaray üstünlüğüyle geçildi. İlk çeyreğin bitimine 3 dakika kala Galatasaray, serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle deplasmanda skoru 15-18'e getirdi. Earl Clark ile etkili olan Beşiktaş, 2:15 kala 20-18 üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin son bölümünde tekrar üstünlüğü yakalayan Galatasaray, ilk periyodu 23-24 önde tamamladı.

Beşiktaş, ikinci çeyrekte Erkan Veyseloğlu'nun basketleriyle ilk 2 dakika geçilirken 27-26 üstünlüğü yakaladı. Galatasaray, Summers'ın üçlüğüyle 6:31 kala tekrar 27-29 üstünlüğü elde etti. Kalan bölümde savunmada etkili olan Beşiktaş, ilk yarıyı 41-36 önde tamamladı.

İkinci yarının başında Diebler ve Lima ile sayılar bulan Beşiktaş, ilk dakikanın sonunda farkı arttırarak skoru 45-36'ya getirdi. Periyodun ilk 5 dakikalık bölümü de 52-45 Beşiktaş üstünlüğüyle geçildi. Farkı daha da arttıran Beşiktaş 3:14 kala skoru 58-46'ya getirdi. Üstünlüğünü çeyreğin sonuna kadar koruyan Beşiktaş, 66-56 periyodu üstün tamamladı.

Son çeyreğin bitimine 4:30 kala Beşiktaş, 76-67 önde olsa da Preldzic ve Hendrix ile etkili olan Galatasaray, son 2 dakikaya girilirken skoru 76-73'e getirdi. Son anlarına büyük çekişmeyle girilen maçın bitimine 10 saniye kala 80-78 üstün olan taraf Beşiktaş'tı. Galatasaray, son hücumu değerlendiremeyince kazanan 80-78 ile ev sahibi Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'ta Jon Diebler ürettiği 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Strawberry 15, Earl Clark 13 sayıyla maçı tamamladı.

Galatasaray Odeabank'ta Scotty Hopson 16 sayı, 10 ribaunt ile ön plana çıkarken Dwight Hardy 13, Richard Hendrix 12 sayıyla oynadı.(Fanatik)