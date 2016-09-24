Derbide kardeş payı; Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2

Spor Toto Süper Lig'de 2016/2017 sezonunun ilk derbisi Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynandı. İki namağlup takımın mücadelesinde 5 sezon sonra ilk kez konuk takımın taraftarı da yer aldı. Galatasaray, 8'inci dakikada Eren Derdiyok'un, 44'üncü dakikada da Bruma'nın attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Beşiktaş ise 73'üncü dakikada Marcelo ve 78'inci dakikada Cenk Tosun'un attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Derbinin son anlarında her iki taraf da net pozisyonlardan faydalanamayınca müsabaka 2-2 bitti.

Maça etkili başlayan ekip Beşiktaş olsa da golü bulan Galatasaray oldu. Dakika 8'de Wesley Sneijder'in kullandığı köşe vuruşunda Selçuk İnan kafayı vurdu, direkten dönen top Eren Derdiyok'un önüne düştü. Kale önünde topla buluşan Derdiyok'un attığı golle sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçti. Dakika 44'te ise Bruma, orta sahada tüm defansı geçip Fabri'nin sağından topu filelerle buluşturdu. İlk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarı ise Beşiktaş'ın üstünlüğüyle başladı. Mücadeleyi Galatasaray yarı alanına yıkan Beşiktaş, 73'üncü dakikada farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan Ricardo Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Marcelo fileleri havalandırdı. Maçın 78. dakikasında Beşiktaş yeniden atağa geçerek skora denge getirdi. Dusko Tosic'in soldan açtığı ortaya iyi yükselen Cenk Tosun'un golüyle skor 2-2'de eşitlendi. Derbide kazanan çıkmadı.

Ntvspor yorumcusu Rıdvan Dilmen 2-2 biten derbi sonucuyla ilgili olarak "İki takım da antrenörüne rağmen 1 puan aldı" yorumunu yaptı. Dilmen "Galatasaray pas yapmıyor, Bruma kaybolmaya başladı. Selçuk İnan'ın ayağına top değmedi. Sakatlandı zannettim. Beşiktaş, çok önemli Şampiyonlar Ligi maçı dışında bir kere ofansif oynamak zorunda. İlk yarıda baktık gol pozisyonu yok denecek kadar az" ifadelerini kullandı.

Skoru eşitleyen Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun ise maç sonrası yaptığı açıklamada "İlk devre bize yakışmayan bir oyun oynadık" dedi. Tosun, "Devre arasında hocamız, maçı çevirebileceğimizi, kendimize inanmamız gerektiğini söyledi ve bu da işe yaradı" ifadesini kullandı.

Teknik direktörler ne dedi?

Maçın sonucundan ziyade maçın hikâyesine bakılması gerektiğini savunan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink "İlk yarıda futbolcularımız ne dediysek uydular. 2. yarıda 2-0 önde olmanın avantajı vardı, kompakt durmamız gerekiyordu. Maçın sonucundan ziyade, maçın hikayesine bakmamız gerekiyor. Deplasmanda Beşiktaş ile oynuyorsunuz, beraberlik çok üzücü değil" diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise oynanan oyunun doğru olduğunu vurguladı. Güneş basın mensuplarının "Kadro yaparken zorlandınız mı?" sorusunu "Kadro yaparken niye zorlanayım ya? 11'im var, 18'im var. Soru sorun cevap vereyim, siz hesap soruyorsunuz" diye yanıtladı.

Güneş'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Benim fikrime göre oynadığımız oyun gayet doğruydu. Sizin anlayışınızı bilemem. Bir tek Oğuzhan'a bağlamayı doğru bulmuyorum. Bu tip oyunda gol yemememiz lazımdı. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Daha önce Karabük ve Bursa maçında söylemiştim. osic ile ilgili hiçbir şey söyleyemeyeğim, bütün oyuncular ellerinden geleni yaptı. Hataları da var, doğruları da"

"Kadro yaparken niye zorlanayım ya? 11'im var, 18'im var. Soru sorun cevap vereyim, siz hesap soruyorsunuz"

"Rakip her şeyi yapabilir, biz de yapabiliriz, karar verecek olan hakemdir, hakem bilir. Galatasaray ilk yarıda üstün oynadığından 2 gol atmadı, bizim hatamızdan attı"

Derbinin ikinci yarısında yaşananlar

90' Vodafone Arena'daki ilk derbi 2-2 sona erdi.

90' Talica sağ kanatta topla buluştu. Qauresma ile verkaç yapmak istedi. Tolga araya girdi.

90' Orta alanda Tosic'in yaptığı müdahalenin ardından Eren yerde kaldı. Tosic sarı kart gördü.

90' Orta alanda Tosic'in yaptığı müdahalenin ardından Eren yerde kaldı. Tosic sarı kart gördü.

90' Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Marcelo kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

90' Caner'in sol çaprazdan vuruşunda top savunmadan sekti. Korner

90' Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika eklenecek.

90' Qauresma sağ kanatta hareketlendi. İçeriye yerden çevirdi. Aboubakar dokunamadı ve top paralel bir şekilde geçti.

89' Kullanılan köşe vuruşunda Hakan Balta topa dokundu. Sonrasında top Fabri'de kaldı.

89' Sinan'ın pasında Sneijder hareketlendi. İçeri ortasında top savunmaya çarptı ve korner.

88' Bruma oyundan çıkıyor. Sinan Gümüş oyunda.

88' Tosic, Aboubakar'a uzun gönderdi. Topa yetişemedi. Galatasaray kale vuruşu kullanacak.

87' Cavanda sağ kanattan geldi. İçeriye aktardı. Bruma sol kanattan vuruşunu yaptı. Top yandan auta çıktı.

86' Gökhan İnler'in uzun topunda Talisca hareketlendi. Eliyle müdahale etti ve sonrasında düdük çaldı.

86' Chedjou'nun uzun topunda Bruma'dan önce Gökhan araya girdi. Beşiktaş karşı atak yakaladı.

85' Cenk oyundan çıkıyor. Adriano oyunda

85' Qauresma'nın kullandığı serbest vuruşta Muslera topa yükseldi ve yumrukladı. Öncesinde ofsayt bayrağı kalkmıştı.

84' Caner sol çaprazda topla hareketlendi ve yerde kaldı.

84' Caner uzun gönderdi. Talisca'dan önce Chedjou araya girdi.

83' Muslera, kale vuruşunu geciktirdiği için sarı kart gördü.

82' Talisca, sağ çaprazdan vuruşunda Muslera uzandı ve topu çıkardı.

82' Oyun tekrar başladı. Beşiktaş atak geliştiriyor.

81' Cenk hızlı çıktı rakibini geçti ve yerde kaldı hakem faul kararı verdi. Aboubakar bir süredir yerdeydi. Oyun şimdi durdu.

80' Sonrasında Quaresma'nın ortasında Cenk bomboş kafa vuruşunu yaptı ve üstten auta çıktı.

80' Beşiktaş bir korner daha kazandı. Ön direkte Hakan Balta topu uzaklaştırdı.

79' Yasin Öztekin oyundan çıktı. Jouse sahada

79' Sabri oyundan çıkıyor. Cavanda oyuna dahil oldu.

78' Kullanılan köşe vuruşunda top savunmadan döndü. Sonrasında Tosic içeriye çevirdi ve Cenk ceza alanı içinde vuruşunu yaptı. Topu ağlarla buluşturdu.

78' Cenk Tosun'un attığı golle Beşiktaş skoru 2-1'e getirdi.

77' Talisca ceza sahasına ortaladı. Hakan Balta kafa ile topu kornere attı.

76' Beşiktaş yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor. Beşiktaş tribünleri desteğini arttırdı.

76' Muslera'nın degajında Tosic kafayı vurdu ve top taça çıktı.

75' Caner'in uzun topunda Muslera çıktı ve topun sahibi oldu. Aboubakar, Muslera'ya çarptı. Muslera kısa süreli sakatlık yaşadı.

74' Karşılaşma tekrar başladı.

73' Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında Marcelo topa yükseldi ve kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

73' Marcelo topu ağlarla buluşturdu. 2-1

73' Atiba ceza sahasına ortaladı. Hakan topu aşırdı. Muslera son araya girdi. Korner

72' Chedjou, orta alanda Aboubakar'ı indirdi. Aboubakar kart bekledi.

71' Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atiba topu aşırdı. Talisca ceza sahası çizgisinden vuruşunu yaptı. Top auta çıktı.

71' Caner sol taraftan ortaladı. Cenk topu aşırdı. Sol kanatta Talisca topla buluştu. İçeriye ortaladı. Savunma araya girdi. Korner

70' Aboubakar ceza sahası içinde topla buluştu. Sağ çaprazdan vuruşunda Hakan Balta kayarak müdahale etti.

69' Sneijder ceza alanına topu gönderdi. Yasin dokunamadı ve top Fabri'de kaldı.

69' Galatasaray, Beşiktaş yarı sahasında pas yapıyor.

69' Gökhan Gönül sağ çizgiden ortasını yaptı. Muslera çıktı ve topun sahibi oldu.

68' Sneijder'in kullandığı köşe vuruşunda Eren Derdiyok kafayı vuramadı. Seken topta Tolga vuruşunu yaptı. Top yandan auta çıktı.

67' Selçuk çok uzak mesafeden şutunu çekti. Fabri son anda topu çeldi.

67' Muslera'nın degajında Tosic'in Eren'e yaptığı hareket faul.

66' Beşiktaş, baskıyı arttırmaya çalışıyor. Sol kanatta Tosic'in ortası Yasin'den geri geldi. Sonrasında Quaresma çizgiye inmek istedi. Topa yetişemedi.

65' Cenk'i çekerek yere düşüren Tolga sarı kart gördü.

65' Bruma sol kanattan hızlı geldi. Hareketlenen Yasin'e topu aktardı. Sonrasında topu kaybetti.

65' Galatasaray yarı sahasında üst üste paslar yapıyor.

64' Bruma sol kanattan etkili geldi. Bruma topu sağa çekti ve vuruşunu yaptı. Fabri topun sahibi oldu.

63' Sonrasında orta alanda Talisca, Tolga'ya arkadan müdahalede bulundu ve faul.

63' Quresma sol kanattan hareketlendi. Sabri'yi geçti ve çizgiye inerek ortasını yaptı. Hakan Balta topu uzaklaştırdı.

62' Beşiktaş oyunu bu dakikalarda rakip alana yıktı.

61' Talisca'nın vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

61' Topun başında Talisca ve Cenk Tosun var

60' Talisca topla birlikte hızlı çıktı. Onu kovalayan Tolga, arkasından müdahalede bulundu. Beşiktaş sağ çaprazdan serbest vuruş kullanacak.

59' Atağın devamında Caner ortaladı. Topla buluşan Atiba vuruşunu yaptı. Chedjou, Muslera ve direğe çarpan top dışarı çıktı.

59' Marcelo'nun uzun topunda Atiba ceza sahasına hareketlendi. Sabri topu uzaklaştırdı.

59' Aboubakar, Chedjou'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Faul

58' Bruma sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunma topu uzaklaştırdı.

58' Cenk, savunma arkasında Aboubakar'a gönderdi. Muslera çıktı ve topu uzaklaştırdı.

57' Caner'in taç atışında ceza sahasında Talisca vuruşunu yaptı. Muslera tek hamlede topun sahibi oldu.

56' Galatasaray, Bruma ile sol kanattan gelmek istedi. Kaptırılan topta Quaresma hızlı çıktı. Tolga'nın hareketi faul.

55' Quaresma hakeme itirazdan dolayı sarı kart gördü.

54' Talisca'nın müdahalesi sonrasında Yasin yerde kaldı. Sonrasında kalktı ve oyun başladı.

54' Karşılıklı top kayıplarının ardından Selçuk, Talisca'ya faul yaptı.

53' Aboubakar ceza sahasına girmeden karşısında Chedjou'yu buldu. Rakibini geçmek isterken yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

52' Kullanılan köşe vuruşunda Eren ön direkte topu uzaklaştırdı.

52' Aboubakar sağ kanatta Quaresma'ya topu aktardı. Qauresma'nın ortasında Carole dokundu ve korner.

51' Galatasaray orta alanda pas yapıyor. Atiba, Tolga'yı arkadan indirdi. Faul

50' Yasin uzun topa hareketlendi. Sağ çizgide topla buluştu ancak sonrasında topu kaybetti.

50' Caner sol taraftan yüksek top gönderdi. Carole araya girdi.

49' Galatasaray paslaşarak kullandı. Yasin, Caner'i geçmek istedi. Beşiktaş taç kazandı.

48' Sağ kanatta Caner'in Yasin'e arkadan yaptığı müdahale faul. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

48' Quaresma'ya gönderdiği topta içeriye çevirildi. Savunma araya girdi. Sonrasında Quaresma ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Top üstten auta çıktı.

47' Beşiktaş atak hazırlığı yapıyor. Sağ kanatta Gökhan Gönül topla buluştu.

47' Kullanılan köşe vuruşunda kimse topa dokunamadı.

46' Galatasaray köşe vuruşu kullanacak.

46' Beşiktaş'ta iki değişiklik var. Olcay ve Oğuzhan çıkıyor. Talisca ve Aboubakar oyuna dahil oldu.

46' Derbide ikinci yarı Beşiktaşlı futbolcuların vuruşuyla başlad

"Quaresma yardımcı hakem gibi oynuyor"

Ntvspor yorumcusu Rıdvan Dilmen maçın ilk yarısını şöyle değerlendirdi:

"Bir büyük takım edasıyla çıkmışlar, zor bir deplasman. "Önce ben oyunu oynayacağım. Pas yüzdesi yüksek bir takımım, arkadan başlayacağım" dediler. Muslera veriyor, alıyor. Çok tecrübeliler, tecrübeli bir takım vardı. Beşiktaş'ın iyi futbolcuları var, ama çok tecrübeli bir takıma karşı oynuyor. Orta sahaya baktığımızda Sneijder çok istekli, sarı kart falan görüyor. Yasin hareketli. Olcay'ı top oynayamaz hale getirdiler. Şenol hoca kültüründen vazgeçti. Atiba ya da Gökhan'dan birinden vazgeçip, geçen seneki sistemine dönmeli. Quaresma yardımcı hakem gibi oynuyor. Böyle bir 4-2-3-1 oyuncusu olmaz. Quaresma top rakipteyken geriye geliyor mu? Gelmiyor. Top sağdayken 2. forvet gibi giriyor mu? Girmiyor"

"Beşiktaşlılar uçuyordu, uçmayacaksın"

"Galatasaray kadroyu kurmuş da Beşiktaş kadroyu hala kuramamış. O zaman 1-0 önde başlarsın" diyen Erman Toroğlu ise "Bruma'nın gittiği gibi adam Beyoğlu'nda gidemez. Beşiktaşlılar uçuyordu, uçmayacaksın. Beşiktaş'ta tavır koyan adam yok. Jose Sosa şu anda bu takımda olsa, tavır koyardı, gidişatı değiştirirdi" ifadesini kullandı.

Derbinin ilk yarısında yaşananlar

45' İlk yarının son anlarında Eren Derdiyok yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahaya girdi.



45' İlk yarının son düdüğü çaldı.

45' Cenk ceza sahasına hareketlendi. Sol çaprazdan vuruşunda top doğrudan auta çıktı.

45' Selçuk sağ çaprazdan uzak mesafeden vuruşunu yaptı. Fabri uzandı ve topun sahibi oldu.

45' Quaresma sağ kanatta topa hareketlendi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

45' İlk yarının sonuna en az 2 dakika eklenecek.

45' Beşiktaş'lı futbolcuların vuruşuyla oyun tekrar başadı.

44' Bruma orta sahadan topu aldı. Bütün defansı geçerek süratlendi ve ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu.

44' Bruma'nın attığı golle skor 2-0 oldu.

43' Beşiktaş rakip yarı alana yerleşti. Tosic, sol taraftan ortasını yaptı. Muslera topun sahibi oldu.

42' Oğuzhan, Cenk Tosun'a uzun top gönderdi. Cenk iki oyuncu arasında yerde kaldı. Ali Palabıyık devam kararı verdi.

41' Sonrasında gelişen atakta Tolga, ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ve top tekrar Fabri'ye geldi.

41' Sneijder karşı karşıya kaçırdı. Bruma topu kaptı ve Sneijder'i ceza sahasında topla buluşturdu. Sneijder'in vuruşunda Fabri topu çıkardı.

40' Gökhan Gönül çizgiye kadar indi. İçeriye ortasında Cenk topa vurmak isterken topa eliyle müdahale etti.

39' Olcay'ın, Sabri'ye yaptığı hareket faul. Eren'e gönderilen yüksek top Fabri'de kaldı.

39' Sneijder'in köşe vuruşunda top Fabri'de kaldı. Beşiktaş topla çıkıyor.

38' Sneijder doğrudan kaleye gönderdi. Fabri son anda topu yumrukladı.

38' Galatasaray, sol taraftan Sneijder ile serbest vuruş kullanacak.

37' Caner yerde sakatlık geçiriyor. Sağlık ekipleri sahada

37' Sol kanatta Carole yerde kaldı ve hakem faul kararı verdi. Ardından kısas süreli bir gerginlik çıktı.

36' Gökhan Gönül, savunma arkasına Olcay'a uzun top gönderdi. Muslera çıktı ve topun sahibi oldu.

35' Galatasaray üst üste sağ kanattan taç kullanıyor.

34' Galatasaray savunmasında hazırlık pasları yapıyor. Carole'ün pasında Olcay araya girdi.

34' Galatasaray savunmasında hazırlık pasları yapıyor. Carole'ün pasında Olcay araya girdi.

33' Carole sol tarafta Olcay Şahan tarafından düşürüldü. Hakemin faul kararının ardından Olcay, hakeme itiraz etti.

33' Beşiktaş yine sol kanattan geldi. Caner, Yasin'i çalımladı. Ortasında Hakan Balta araya girdi.

32' Bruma sol kanatta kanatta topla hareketlendi. Gökhan Gönül yerde kaldı ve hakem faul kararı verdi.

32' Atiba, Cenk'e gönderdi. Selçuk kayarak araya girdi.

31' Galatasaray topla çıktı. Carole, Bruma'ya aktarmak istedi. SAvunma araya girdi. Top Beşiktaş'ta...

31' Gökhan İnler sol kanatta Quaresma'ya topu aktardı. Onun ortasında Muslera çıktı ve topu aldı.

30' Quaresma sol kanatta topla buluştu ve Gökhan Gönül'e uzun göndermek istedi. Carole araya girdi.

30' Beşiktaş yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor. Galatasaraylı futbolcular ön alandaki baskısını orta sahaya çekti.

29' Sonrasında top Selçuk'ta kaldı. Sabri'ye verdi ve ortasında Fabri çıktı ve topun sahibi oldu.

29' Bruma yine Marcelo'nun üzerine gitti. Bu sefer Marcelo araya girdi ve topu kaptı.

28' Kullanılan köşe vuruşunda Fabri çıktı ve topu yumruklamak istedi. Boşta kalan topa Eren arka direkte vurdu. Savunma topu uzakaştırdı.

28' Tosic ters bir pas gönderdi. Sneijder'den önce Marcelo topu kornere attı.

27' Cenk'în tedavisi yapıldı. Beşiktaşlı futbolcular taş atışını kullandı ve topu Galatasaraylı futbolculara verdiler.

26' Cenk yerden kalkamadı. Sakatlık geçiriyor. Hakem sağlık ekibini çağırdı.

25' Galatasaray'ın taç atışında top yine Beşiktaş'a geçti. Cenk ceza sahasına girerken yerde kaldı. Oyun devam ediyor.

25' Sol çizgiye gönderilen topa Quaresma yetişemedi.

25' Selçuk, topu Eren'e göndermek istedi. Tosic araya girdi ve top Beşiktaş'ta

24' Sabri kullandığı serbest vuruşta Hakan'a gönderdi. Galatasaray kendi yarı sahasında pas yapıyor.

24' Yasin, bir kez daha Caner'in müdahalesiyle yerde kaldı.

23' Quaresma, gönderilen uzun topa yetişemedi. Muslera kaleci vuruşuyla oyunu başlattı.

23' Galatasaraylı futbolcular ön alanda baskısını sürdürüyor.

22' Sneijder, orta alanda Olcay'a yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

22' Sağ kanatta topla buluşan Yasin'e Caner arkadan faul yaptı.

21' Sabri, kalecisi Muslera'ya kadar geri döndü. Degajında Beşiktaşlı futbolcular topu aldı ancak Galatasaraylı futbolcular tekrar topu kazandı.

21' Bruma yine sol kanatta topla buluştu ve Tolga'ya gönderdi. Galatasaray pas yapıyor.

20' Caner sol kanattan ceza sahasına yüksek top gönderdi. Hakan Balta uzaklaştırdı.

20' Beşiktaş savunmadan hazırlık paslarıyla çıkıyor.

20' Eren'e gönderilen yüksek top doğrudan auta çıktı.

19' Hakan Balta serbest vuruşu kullanmadı ve topu Muslera kullandı. Beşiktaşlı futbolcular ve taraftarlar tepki gösterdi.

19' Carole sol kanatta Bruma'ya topu aktarmak istedi. Olcay, Carole'a faul yaptı.

18' Taç atışından gelen topu Eren kafasıyla arkaya aşırdı. Top Fabri'de kaldı. Beşiktaş pas yapıyor.

17' Sneijder'in kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaş savunması araya girdi. Galatasaray taç atışı kullanıyor.

17' Kullanılan köşe vuruşunda Eren Derdiyok kafayı vurdu. Bir korner daha.

16' Bruma yine topla hızlı çıktı. Marcelo'nun üstüne giden Bruma, rakibini geçmeye çalıştı. Marcelo topa dokundu ve korner.

16' Sol kanattan bir orta daha yapıldı. Muslera topu yumrukladı.

16' Quaresma sol kanatta topu Atiba ile buluşturdu. içeriye çevirilen topta Hakan Balta araya girdi.

15' Tosic, sol çaprazdan kaleye sokuldu ve uzaktan vuruşunda top Yasin'den döndü.

15' Beşiktaş, Arena'da oynadığı maçlarda ilk kez geriye düştü.

14' Atağın devamında Bruma topla hızlı çıktı ancak topu kaybetti.

14' Kullanılan köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

13' Caner'in kullandığı serbest vuruşta top Gökhan Gönül'ün önüne sekti. İçeriye çevirdiği topta Marcelo ceza sahasında vuruşunu yaptı. Muslera son anda dokundu. Korner

12' Carole'in Gökhan Gönül'e yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendi. Bruma ve Gökhan Gönül arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

11' Quaresma sol kanatta Sabri'yi geçti. Sabri tekrar Quresma'ua yetişti ve topa dokundu.

11' Caner sol taraftan taçı kullandı. Cenk'ten önce Chedjou topa dokundu.

10' Beşiktaş sağ kanattan Gökhan Gönül ile geliyor. Topu Gökhan İnler'e aktardı. Sonrasında Quaresma topla buluştu ve yerden ortasında savunma başarılı

10' Eren Derdiyok orta alanda Marcelo'yu düşürdü. Beşiktaş faul kazandı.

9' Gökhan İnler, Cenk'e uzun top gönderdi. Muslera çıktı ve son anda topun sahibi oldu.

9' Beşiktaşlı futbolcuların vuruşuyla maç tekrar başladı.

8' Sneijder'in köşe vuruşunda Yasin ön direkte kafayı vurdu. Direğe çarpan topu Eren arka tarafta tamamladı ve boş kaleye topu gönderdi.

8' Eren Derdiyok attı, Galatasaray 1-0 öne geçti.

7' Bruma sol kanatta hareketlendi. Sneijder ile verkaçını yaptı ve çizgiye indi. İçeriye çevirdiği topta Marcelo araya girdi. Korner.

7' Tolga sol kanatta hareketlendi. Savunma arkasında Bruma ile topu buluşturmak istedi ancak Bruma hareketlenmedi.

6' Quaresma, Sabri'nin üstüne gitti. Sağa çekip, vuruşunu yaptı ve top Muslera'da kaldı.

6' Carole, sol kanattaki Bruma'ya topu aktarmak istedi. Savunma araya girdi. Top Beşiktaş'ta

4' Quaresma, sol kanatta Sabri'nin üstüne gitti. Sabri araya girdi.

3' Beşiktaş sol taraftan taç kullandı. Hakan Balta araya girdi. Dönen topta Beşiktaş atak geliştiriyor.

3' Tosic, Cenk'e derin pas gönderdi. Tolga araya girdi. Wesley Sneijder'e gönderdi. Onun pasında Yasin topu kaybetti.

2' Caner sol kanattan geldi. İçeriye gönderdi. Savunma araya girdi. Devamında Yasin sağ kanattan hızlandı. Tosic araya girdi.

1' Hakan Balta uzun top gönderdi. Eren yükseldi Marcelo dokundu. Beşiktaş atak geliştirecek.

0' Karşılaşmaya Galatasaraylı futbolcular başladı.

Maç öncesi neler yaşandı?

Türkiye'de yaşanan 3 Temmuz süreciyle birlikte tırmanan gerginliğin bir sonucu olarak 2011/2012 sezonunda getirilen "deplasman yasağı" kuralı da İstanbul takımları için şimdilik geride bırakıldı. Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı bu karşılaşmada takımlarını destekleyebilecek. Galatasaraylı taraftarların oturduğu bölüm sahaya yabancı madde atılmaması için ağlarla kaplandı.

Ntvspor yorumcusu Rıdvan Dilmen deplasman yasağının kaldırılmasıyla ilgili olarak maç öncesi yaptığı değerlendirmede "Problemsiz maç olsun, eğer problem olursa herkes bir daha deplasmana gitmeyi unutsun" dedi.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Demba Ba ise, geçtiğimiz sene inşası tamamlanan Vodafone Arena'yı çok beğendiğini vurgulayarak "Acayip bir stat olmuş, bayıldım. Tek üzüldüğüm olay bu statta oynayamamış olmak. Gollerimi burada atabilirdim" ifadesini kullandı. Ba, "Şu anda bir kontratım var ama ileride yine Beşiktaş'a dönmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Maçın ilk 11'leri

İşte iki takımın derbi 11'leri:



Beşiktaş:



Fabri - Gökhan Gönül - Marcelo Guedes - Dusko Tosic - Caner Erkin - Atiba Hutchinson - Oğuzhan Özyakup- Ricardo Quaresma - Gökhan İnler - Olcay Şahan - Cenk Tosun

Galatasaray:



Fernando Muslera - Sabri Sarıoğlu - Aurelien Chedjou - Hakan Balta - Lionel Carole - Tolga Ciğerci -Selçuk İnan - Yasin Öztekin - Wesley Sneijder - Bruma - Eren Derdiyok

Dursun Özbek taraftarlarla

Vodafone Arena'ya yürüdü

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş derbisine taraftarlarla birlikte gitti. Saat 17.30'da Taksim'de taraftarlarla buluşan başkan Özbek, 17.45'te buradan polis eşliğinde Vodafone Arena'ya yürüdü.



Bu tarihi yürüyüşte Dursun Özbek'in yanında, yönetici Alper Narman ve Galatasaray Kulübü Medya İletişim Koordinatörü İskender Baydar da bulundu.

Özbek'in sabah saatlerinde takımla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldiği ve futbolculara "Bu maçın bizler için ne kadar önemli olduğu ortada... Zorlukların farkındayız. Sizin Galatasaray formasına yakışır şekilde mücadele edeceğinizden şüphem yok. Siz galibiyet alın, biz de üzerimize düşeni yapacağız" dediği öğrenildi.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924 tarihinde Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 92 yıllık rekabette, geride kalan 339 maçın 120'sini Galatasaray, 107'sini Beşiktaş kazandı, 112 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların toplam 478 golüne, siyah-beyazlılar 445 golle karşılık verdi.

Taraflar son olarak, bu sezon başında Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşı geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki derbide normal süre 0-0, uzatma bölümü 1-1 berabere sonuçlandı. Seri penaltı atışları sonucu rakibine 3-0 üstünlük kuran Galatasaray, kupayı müzesine götürdü.

Ligde de Galatasaray önde

Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 116 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takım ligde 116 kez karşı karşıya geldi, Galatasaray 43, Beşiktaş ise 32 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 41 maçta da eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 144, siyah-beyazlılar 121 gol attı.

Geçen sezon ligde yapılan her iki maçı da Beşiktaş kazandı. Siyah-beyazlılar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-1, Türk Telekom Arena'da ise 1-0'lık skorlarla galip geldi.

Vodafone Arena'da ilk derbi

Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Arena'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren siyah-beyazlıların yeni stadı, yarın ilk derbiye ev sahipliği yapacak.

Her iki takım, BJK İnönü Stadı'nda son olarak 26 Ağustos 2012 tarihinde karşılaştı, müsabaka 3-3 bitti. Taraflar, 4 yılı aşkın süre sonra Dolmabahçe'de sahaya çıkacak.

Eylül derbileri

Beşiktaş ile Galatasaray futbol takımları arasında yarın yapılacak derbi maç öncesi tarafların eylül ayında oynadığı maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında tek farkla üstünlüğü göze çarpıyor.

İki takım şimdiye dek eylül ayında 19 kez karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılar 8, siyah-beyazlılar 7 kez galip geldi, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Eylül ayındaki maçlarda Galatasaray'ın 28 golüne, Beşiktaş 25 golle yanıt verdi.

Taraflar eylül ayında en son 2013 yılında, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Türk futbol tarihinde seyirci rekorunun kırıldığı 22 Eylül'deki lig maçı Galatasaray 2-1 öndeyken çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı, Türkiye Futbol Federasyonu derbiyi 3-0 sarı-kırmızılı takım lehine tescil etti.

Beşiktaş'ta Galatasaray'a gol atan futbolcu yok

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında yarın yapılacak sezonun ilk derbisi öncesi ilginç bir istatistik öne çıkıyor.

Galatasaray'ın bu sezonki kadrosunda sarı-kırmızılı formayla Beşiktaş'a gol atan 4 futbolcu bulunurken, Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda siyah-beyazlı formayla Galatasaray'a karşı gol sevinci yaşayan oyuncu yok.

Sarı-kırmızılı takımda Selçuk İnan (2), Wesley Sneijder (2), Hakan Kadir Balta (2) ve Yasin Öztekin, derbilerde Beşiktaş filelerini havalandırdı.

Rekabetteki son 3 randevuda Galatasaray filelerini havalandıran Beşiktaş'ın gollerini sezon başından takımdan ayrılan Mario Gamez (2), Gökhan Töre ve sarı-kırmızılı futbolcu Aurelien Chedjou kendi kalesine attı.

Son 24 lig maçında sadece 5 kırmızı kart

Derbi öncesinde, rekabetteki son 24 lig maçında hakemler sadece 5 kez kırmızı kart kullandı.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 24 derbide hakemler sadece Beşiktaşlı Delgado, Hilbert ve Veli Kavlak ile Galatasaraylı Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.

Rekabette son 24 maçta hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 124 sarı kart gösterdi. Bu süre içindeki maçlarda Beşiktaş'tan 65, Galatasaray'dan ise 59 futbolcu sarı kartla cezalandırıldı.

Penaltılara dikkat

Beşiktaş-Galatasaray derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor.

İki takım arasında ligde yapılan son 27 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 maçta penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.

Rekabetteki son 27 lig maçında hakemler Galatasaray için 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 2 kez penaltı kaçırdı.

İki takım arasında son dönemde oynanan maçlarda ilk golü atan ekip, sadece bir kez yenildi.

2013-2014 sezonunun ilk yarısında olaylar sebebiyle yarıda kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil edilen derbinin değerlendirmeye alınmadığı, iki takım arasında ligde yapılan ve en az bir golün atıldığı son 20 maçtan 16'sında ilk golü atan takım galip geldi, 3'ü berabere sonuçlandı. Bu dönemde sadece geçen sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray, Sneijder'in golüyle öne geçmesine rağmen, Gomez ve Gökhan Töre'nin golleriyle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.