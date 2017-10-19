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Spor

Derbide ibre Aydınus'a döndü

CÜNEYT ÇAKIR'A, FENERBAHÇE KARŞI ÇIKTI İSTANBUL / DHA Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak derbide görev alacak hakemle ilgili yeni bir gelişme yaşandı

19 Ekim 2017 00:32

CÜNEYT ÇAKIR\'A, FENERBAHÇE KARŞI ÇIKTI

İSTANBUL / DHA

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak derbide görev alacak hakemle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 
Süper Lig\'in en kritik maçını yönetecek hakemle ilgili olarak pazartesi günü ilk olarak DHA tarafından Cüneyt Çakır\'ın favori, Fırat Aydınus\'un plase, Mete Kalkavan\'ın sürpriz olduğu yazılmıştı.
9. hafta hakemlerini atamak için toplanan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Cüneyt Çakır\'ı uygun görmüştü. Ancak iddialara göre, Fenerbahçe cephesinin Çakır\'a mesafeli oluşu ve bu konuda tepki koyması sonucu Fırat Aydınus ismi ağırlık kazandı. 
Bu sezon geride kalan 8 haftada hiçbir Fenerbahçe maçında görev yapmayan Cüneyt Çakır, son olarak sarı-lacivertli takımın 12 Aralık 2016\'da deplasmanda Antalyaspor\'u 1-0 yenildiği maçta düdük çalmıştı.
Çakır bu maçta Moussa Sow\'un röveşata ile attığı golü faul nedeniyle iptal ederek Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Çakır o maçtan sonra hiçbir Fenerbahçe maçında görev yapmadı. MHK ligin 9. hafta maçlarında görev alacak isimleri yarın açıklayacak.

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