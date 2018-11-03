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DERBİDE HAYATINI KAYBEDEN TARAFTARIN CENAZESİ ADLİ TOP KURUMU'NA GETİRİLDİ

*Hayatını kaybeden Koray Şener'in dayısı Ragıp Pişkin; -"Hiçbir rahatsızlığı yoktu

03 Kasım 2018 16:26

*Hayatını kaybeden Koray Şener\'in dayısı Ragıp Pişkin;
-\"Hiçbir rahatsızlığı yoktu. Fenerbahçe\'ye çok bağlıydı.\"

İSTANBUL DHA
Dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener\'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Şener\'in cenazesi işlemlerini dayısı Ragıp Pişkin ile eniştesi Güven Gürsan takip etti. Enişte Gürsan, Şener\'in geçen hafta boğaz ağrısı şikayeti için hastaneye gittiğini başka da bir rahatsızlığının olmadığını söyledi. 
Dayı Gürkan ise yeğeninin \'hiçbir rahatsızlığı yoktu. Fenerbahçe\'ye çok bağlıydı\' diye konuştu. 
Koray\'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Karacaahmet Gasilhanesi\'ne götürülecek. Koray için yarın saat 11.00\'da Fenerbahçe Ülker Stadı\'nda tören yapılacak. Koray\'ın cenazesi daha sonra Kocaeli Körfez Yarımca Mimar Sinan Camii\'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:
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-Dayı Gürkan röp.
-Enişte Gürsan röp.
-Adli Tıp Kurumu
-Şener\'in fotoğrafı
 

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