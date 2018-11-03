T24 LogoT24 Logo
Gündem

Derbide hayatını kaybeden taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi

İSTANBUL,(DHA)- GALATASARAY-Fenerbahçe derbisi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi

03 Kasım 2018 16:35

İSTANBUL,(DHA)- GALATASARAY-Fenerbahçe derbisi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener\'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Şener\'in cenazesi işlemlerini dayısı Ragıp Pişkin ile eniştesi Güven Gürsan takip etti. Enişte Gürsan, Şener\'in geçen hafta boğaz ağrısı şikayeti için hastaneye gittiğini başka da bir rahatsızlığının olmadığını söyledi. 
Dayı Gürkan ise yeğeninin \'hiçbir rahatsızlığı yoktu. Fenerbahçe\'ye çok bağlıydı\' diye konuştu. 
Koray\'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Karacaahmet Gasilhanesi\'ne götürülecek. Koray için yarın saat 11.00\'da Fenerbahçe Ülker Stadı\'nda tören yapılacak. Koray\'ın cenazesi daha sonra Kocaeli Körfez Yarımca Mimar Sinan Camii\'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

(FOTOĞRAFLI) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KorayAdli Tıp KurumuRagıp PişkinGüven GürsanEnişte GürsanGürkanFenerbahçeKaracaahmet GasilhanesiStadıKocaeli Körfez Yarımca Mimar Sinan CamiiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24