Derbide galip gelen olmadı: 1-1

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İnönü'de gülen yok!

Yeni yılın ilk derbisinde, ilk yarının son 15 dakikasında baskı kuran Beşiktaş, golü bulamazken, 2. yarıda Jo'nun oyuna girmesiyle sahadaki etkinliğini arttıran Galatasaray'da Arda'nın sakatlanması, UEFA'da Atletico Madrid'le oynanacak olan rövanş maçı öncesi endişe yarattı.2010'nun ilk derbisi olan Beşiktaş-Galatasaray maçının analizi, NTV Spor'dan Mert Aydın'ın "İnönü'de gülen yok!" (22 Şubat 2010) başlıklı yazısıyla şöyle:Turkcell Süper Lig'de İnönü stadı'nda oynanan derbi karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü Arda atarken Beşiktaş'ın golü Çek futbolcu Sivok'tan geldi.Yine bir derbi zamanı. Yılda 6 tane oluyor bunlardan. Her seferinde yılın derbisini izliyoruz. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki mücadeleler her zaman şampiyonluk yarışının kritik noktalarında çilingir görevi olmuştur. Ama bu kez finişten bayağı uzakta oynanıyor maç. Ne var ki özellikle Beşiktaş’ın geçen haftaki Gaziantep yenilgisi, bu karşılaşmayı onlar adına lige tutunma maçı haline getirdi. Galatasaray ise santrforsuz haliyle Atletico deplasmanında berabere kalmanın keyfiyle geliyor. Jo ise idmana çıktı ama yedekte şimdilik.Daha iki takım da sahaya dizilişlerini yayamadan Beşiktaş gol atıyordu. 53. saniyede Uğur’un kafa pası Türkiye kariyeri önemli Galatasaray golleriyle dolu Nobre’ye gitti. Brezilyalı’nın vuruşunu Leo Franco çeldi. Bu pozisyonun ardından iki takım da saha içine iyice yerleşti. Duran topların fark yaratacağı bir oyun ortaya çıktı. Sıkı savunmalar ve ortalar arasında geçiyordu oyun.21’de Keita 22-23 metreden vurdu. Rüştü köşeye giden vuruşu çıkardı. 25’te Elano soldan ortaladı. Acaba Beşiktaş geçen hafta yediği golü yine yiyecek miydi? Hayır. Çünkü Barış’ın kafası dışarı yönlendi. 30’dan sonra Beşiktaş yavaş yavaş üstünlük kurmaya başladı. Elano ve Arda, rakip savunma arasında kaybolunca bu kaçınılmaz bir gelişmeydi.33’de Nobre’nin yaydan vuruşunu Leo Franco çeldi. 38’de İbrahim Üzülmez soldan ortaladı. Uzak direkte kale önünde Holosko kafayı vurdu. Leo Franco’dan seken top, çizgiyi geçip geçmedi mi? Arjantinli kaleci topu ikinci hamlede yakaladı. Yardımcı hakem Tarık Ongun’un piyerosu olmadığı için kararına saygı duymak gerek. 44’te Ekrem soldan ortaladı. Nobre’nin kafası köşeye, direğe gitti.İkinci yarıya daha iyi top yaparak girdi Galatasaray. 51’de Elano uzaktan kaleyi yokladı. Rüştü çıkardı. Dönen topu Caner içeri doldurdu. Barış boş kaleye dokunamadı. Galatasaray, Jo’yu oyuna alıp nihayet bir santrfora kavuştu. 68’de onun ortası golü getirdi. Jo soldan ortaladı. Sivok’tan seken topu Arda dönerek ağlara yolladı: 0-1.72’de Ekrem’in şutu az farkla dışarı çıktı. Galatasaray iyice geriye çekilip Beşiktaş’ın alanını daraltma niyetindeydi. Arda’nın sakatlanması Galatasaray için tek eksiydi. 82’de serbest atış Galatasaray kalesini karıştırdı. Leo Franco istediği gibi uzaklaştıramadı topu. Pusuda bekleyen Sivok kaleyi buldu: 1-1.Arda sakatlanmışken takımın tek oyunu yönlendirecek adamı Elano’yu çıkaran Rijkaard tabii ki eleştirilecek. Tabii dozunu kaçırmadan. İkinci yarıda işler iyi giderken savunmaya çekilmek ve rakibin baskı kurmasına izin vermek de eleştiri konusu olacak. Beşiktaş ise çok iyi bir ilk yarının ardından ikinci yarıda nasıl silindiğini sorgulamalı.