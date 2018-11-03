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Spor

Derbide Fenerbahçe'ye üzücü haber 

Derbi maçı izlemeye gelen bir taraftar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti İstanbul( DHA) Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisini izlemeye gelen bir taraftarının, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı

03 Kasım 2018 01:04

Derbi maçı izlemeye gelen bir taraftar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

İstanbul( DHA)

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisini izlemeye gelen bir taraftarının, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı\'ndaki maçtan önce taraftarın kalp krizi geçirdiği belirtilerek, \"Taraftarımızın vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah\'tan rahmet, değerli
ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz\" denildi.

BEŞİKTAŞ\'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Beşiktaş Kulübü bu üzücü haber sonrası resmi sitesinden; \"Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’na giden bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz\" açıklamasını yaptı.
 

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