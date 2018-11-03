Derbide Fenerbahçe'ye üzücü haber 

Derbi maçı izlemeye gelen bir taraftar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

İstanbul( DHA)

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisini izlemeye gelen bir taraftarının, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı\'ndaki maçtan önce taraftarın kalp krizi geçirdiği belirtilerek, \"Taraftarımızın vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah\'tan rahmet, değerli

ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz\" denildi.

BEŞİKTAŞ\'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş Kulübü bu üzücü haber sonrası resmi sitesinden; \"Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’na giden bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz\" açıklamasını yaptı.

