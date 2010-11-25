-DERBİDE BİN 716 POLİS GÖREV YAPACAK İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 28 Kasım Pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. İstanbul Valiliği'nde vali yardımcısı Feyzullah Özcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya iki kulüpten yönetici düzeyinde katılım olmazken, stat görevlileri, güvenlikle ilgili yetkililer toplantıda yer aldı. Daha önceki toplantıların ardından yapılan açıklamaların aksine, bugünkü toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı ve bilgiler yazılı olarak verildi. Toplantı sonrası alınan kararlara göre konuk Beşiktaş'ı desteklemek üzere stada gelecek taraftarlara bin 160 adet bilet ayrıldı. Biletlerin gişelerden satılmayacağı ve Biletix'te internet üzerinden satışı gerçekleştirileceği bildirildi. Maç günü gerekli tedbirlerin saat 15.00'ten itibaren alınacağı ve stat giriş kapılarının da saat 16.00'dan itibaren açılacağı açıklandı. Karşılaşmada bin 716 emniyet personeli ile 850 özel güvenlik personeli görev alacak. Bunun yanında 16 polis kamerası ve 92 stat kamerası olmak üzere toplam 108 kamera ile tespit çalışmaları yapılacak. Bu arada daha önce GS Bonus Kart sahiplerine öncelikli olarak satılan biletlerin kalması halinde yarın saat 11.00'den itibaren satışa başlanacağı bildirildi. -GALATASARAY HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Teknik Direktör Gheorghe Hagi yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ısınma çalışmalarının ardından topla pozisyon ve kondisyon çalışması yaptılar. 1,5 saat süren antrenmanın son bölümünde 3 takım halinde dar alanda çift kale maç yapıldı. Dünkü antrenmanın bir bölümünde takıma katılan Milan Baros, bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Arda Turan ve Serkan Kurtuluş kondisyoner yönetiminde saha çalışmalarına devam etti. Mustafa Sarp'ın tedavisine devam edildi. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. -BEŞİKTAŞ A2 İLE MAÇ YAPTI Beşiktaş ise Galatasaray maçı hazırlıklarını A2 takımı ile yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak 35'er dakikadan 2 devre halinde yapılan maçı, A Takımı 4-2 kazandı. A Takımın gollerini Zapotocny, Mehmet Aurelio, Fink ile uzun süredir kadroda yer bulamayan Fatih Tekke attı. A2 takımının golleri ise Mertcan ve Rıza'dan geldi. Karşılaşmanın ikinci devresinde sol dizine darbe alan Onur Bayramoğlu, sakatlanarak oyundan çıktı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, Onur'un MR'ının çekileceğini ve sonuca göre durumu hakkında karar verileceğini söyledi. Tedavilerine devam edilen Rüştü Reçber, Quaresma, Bobo, Ekrem Dağ, Sivok, Nihat Kahveci ve Ferrari maçta yer almadı. Fabian Ernst ile Guti takımdan ayrı çalıştı. Ersan Gülüm ise yürüyüş yaptı. Siyah-beyazlılar Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.