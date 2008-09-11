Derbi Özkahya'nın

Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Sezonun ilk büyük karşılaşması olan Trabzonspor-Beşiktaş maçını Halis Özkahya yönetecek.
Turkcell Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki haftanın önemli maçında Halis Özkahya görev yapacak.
Ligde haftanın maçlarında görevli hakemler şöyle:
13 Eylül Cumartesi
21.45 Galatasaray-Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Hacettepe-Fenerbahçe: Mustafa Kamil Abitoğlu
20.00 Konyaspor-Denizlispor: Serkan Çınar
20.00 Kayserispor-Kocaelispor: Hüseyin Göçek
14 Eylül Pazar
20.00 Gençlerbirliği-Eskişehirspor: Aytekin Durmaz
20.00 Gaziantepspor-Ankaragücü: Cüneyt Çakır
19.15 Sivasspor-Bursaspor: Yunus Yıldırım
20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ankaraspor: Fırat Aydınus
21.45 Trabzonspor-Beşiktaş: Halis Özkahya