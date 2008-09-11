Derbi Özkahya'nın

Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Sezonun ilk büyük karşılaşması olan Trabzonspor-Beşiktaş maçını Halis Özkahya yönetecek.





Turkcell Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki haftanın önemli maçında Halis Özkahya görev yapacak.





Ligde haftanın maçlarında görevli hakemler şöyle:



13 Eylül Cumartesi



21.45 Galatasaray-Antalyaspor: Bülent Yıldırım

19.00 Hacettepe-Fenerbahçe: Mustafa Kamil Abitoğlu

20.00 Konyaspor-Denizlispor: Serkan Çınar

20.00 Kayserispor-Kocaelispor: Hüseyin Göçek



14 Eylül Pazar



20.00 Gençlerbirliği-Eskişehirspor: Aytekin Durmaz

20.00 Gaziantepspor-Ankaragücü: Cüneyt Çakır

19.15 Sivasspor-Bursaspor: Yunus Yıldırım

20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ankaraspor: Fırat Aydınus

21.45 Trabzonspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

