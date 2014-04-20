Derbi öncesinde tribünler boş kaldı

Sezonun son derbisine saatler kala e-bilet uygulaması nedeniyle tribünler boş kaldı. . Stada gelen taraftarlar ise E-Bilet sistemindeki yüz tanıma sistemi ve turnikeler ile ilgili teknik sıkıntı ile karşılaştı.

Güvenlik görevlileri ellerindeki geçici kartlar ile e-bilet sisteminde sıkıntı yaşayan taraftarlara yardımcı olmaya çalışsa da küçük gerginliklerin önüne geçilemedi. Yaşanan en önemli sıkıntı ise taraftarların yüz tanıma sistemini unutup stada girmeye çalışması. Sistem yüz tanıma sistemine girmeyen taraftarlara ikinci bir şans tanımadığı için bir çok taraftar kapıda kaldı.

Sadece 8 bin 123 bilet satıldı

Fenerbahçe'nin galibiyetle ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edeceği Beşiktaş'ın 3 puana ulaşması halindeyse şampiyonlar ligi'ne katılm yolunda büyük avantaj elde edeceği sezonun son derbisi öncesinde bilet şoku yaşanıyor.



Derbi için öğlen saatlerine kadar satılan toplam bilet sayısı 8.123'de kaldı. Beşiktaş sezon başında ise 15 bin kombine bilet satışı yapmıştı. Bu rakamlara göre, şu saat itibarı ile 75 bin kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak derbiyi yaklaşık 23 bin kişi izleyecek.

Kayseri'de 285 manisa'da 250 bilet

Derbi karşılaşması dışında bu hafta oynanan maçlardan gelen bilet haberleri de hayal kırıklığı yaratmış durumda. Cuma günü oynanan ve evsahibi Kayseri Erciyesspor'un kümede kalma mücadelesinde misafir ekip Trabzonspor'un ise Avrupa kupalarına katılma yolunda hayati önemde olan Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor karşılaşması için Kayseri'de sadece 285 Passolig bileti satıldı.

Dün Manisa'da oynanan ve yine ligde kalma mücadelesinde hayati önemde olan Akhisar Belediyespor-Kayserispor karşılaşmasında ise sadece 250 Passolig bileti satıldı.