Derbi öncesi Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'nin oranı 1.85, Beşiktaş 2.90, Galatasaray 3.75 ve Trabzonspor'un oranı ise 18.00 olarak açıklandı.

Güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 1.85

Beşiktaş: 2.90

Galatasaray: 3.75

Trabzonspor: 18.00

Alanyaspor: 75.00

Karagümrük: 200.00

Süper Lig şampiyonluk oranları (Eski)

Fenerbahçe: 1.95

Beşiktaş: 2.60

Galatasaray: 4.30

Trabzonspor: 20.00

Alanyaspor: 35.00

Gaziantep: 100.00

Hatayspor: 100.00

Başakşehir: 300.00