Derbi öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Fenerbahçeli Yönetici Metin Doğan: \'\'Güvenlikle alakalı teknik detaylar konuşuldu\'\'

\'\'Takımda dahil olan oyuncular uyum sürecinin büyük bir bölümünü aşmış durumda\'\'

Beşiktaşlı Yönetici Hakan Özköse: \'\'İnşallah hep beraber güzel, sportif, centilmence bir lig yaşamaya devam ederiz\'\'

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'de cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

İstanbul Valiliğinde Vali Yardımcısı Ahmet Önal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kulüp temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıda Avrupa kupaları ve lig mücadelelerinde uygulanacak güvenlik tedbirleri, Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde alınması gereken önlemler ve taraftarların stada ulaşımları konusunda bir çok konu konuşuldu.

METİN DOĞAN: \'\'GÜVENLİKLE ALAKALI TEKNİK DETAYLAR KONUŞULDU\'\'

Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli Yönetici Metin Doğan, yoğun bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, \'\'Bu hafta biz kendi sahamızda Beşiktaş\'ı ağırlayacağız. 9\'uncu haftada ise Galatasaray\'ın misafir olacağız. Bunlarla ilgili gerekli konuşmalar yapıldı. Gerekli güvenlikle alakalı teknik detaylar konuşuldu. Bu hafta biz Beşiktaş\'ı ağırlayacağız güzel ve fair play sınırları içerisinde çok coşkulu bir derbi olmasını istiyoruz\'\' dedi.

\'\'TAKIMDA DAHİL OLAN OYUNCULAR UYUM SÜRECİNİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ AŞMIŞ DURUMDA\'\'

Fenerbahçe\'nin yeni oyuncuları olduğunu ve takımın bir uyum sürecinden geçtiğini aktaran Metin Doğan, \'\'Bu sürecin büyük bir bölümünü aşmış durumdayız ve geçen hafta aldığımız 4-1\'lik Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin daha bir anlam kazanması açısından bu maç çok daha başarılı olmamız gerekiyor. Maç biletleri bitmek üzere, stat dolu olacak. Maçın belirleyicisi taraftar olacak. Fenerbahçe taraftarının fair play sınırları içerisinde yapacağı yoğun destekler futbolcularımızı motive edecek ve başarılı bir sonuçla Saracoğlu\'ndan ayrılacağımızı düşünüyorum\'\' diye konuştu.

HAKAN ÖZKÖSE: \'\'İNŞALLAH HEP BERABER GÜZEL, SPORTİF, CENTİLMENCE BİR LİG YAŞAMAYA DEVAM EDERİZ\'\'

Beşiktaşlı Yönetici Hakan Özköse ise, \'\'Önümüzdeki günlerde yapacağımız derbi karşılaşmaları, Avrupa kupalarında oynayacağımız maçların güvenliklerini konuştuk. Ne tür tedbirler alabileceğimizi, taraftarımızı rakip sahalara nasıl göndereceğimizi ve onların nasıl geleceğini konuştuk. Bunlarla ilgili kararlar aldık. İnşallah hep beraber güzel, sportif, centilmence bir lig yaşamaya devam ederiz\'\' şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan detaylar

-Metin Doğan\'ın açıklamaları

-Hakan Özköse\'nin açıklamaları