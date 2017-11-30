Derbi öncesi iki takımın yıldızları bir araya geldi

Oğuzhan ve Gomis birlikte poz verip derbinin provasını yaptılar ve başarı dilediler

Beşiktaş\'tan Adriano ile Galatasaraylı Maicon ve Fernando da bu özel gecede bir araya gelip uzun süre sohbet ettiler

\"Sahada rakip, 90 dakika öncesi ve sonrasında samimi birer dostuz\"

Sercan SAPANATAN - İSTANBUL / DHA

Süper Lig\'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi iki takımın yıldız oyuncuları bir araya geldi.

İstanbul Zorlu Center\'da bulunan Performans Sanatları Merkezi\'nde düzenlenen Adidas\'ın yeni kramponu Predator\'un tanıtım gecesinde bir araya gelen Beşiktaşlı ve Galatasaraylı yıldız futbolcular bol bol sohbet edip birlikte poz verdiler.

Geceye; Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaşlı futbolcular Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Adriano, Tolgay Arslan, Galatasaraylı futbolcular Bafetimbi Gomis, Maicon, Fernando Reges, Medipol Başakşehirli Aurelien Chedjou ve Joseph Attamah\'ın yanı sıra Ertuğrul Sağlam, Rüştü Reçber, Mustafa Doğan, Ahmet Dursun, Ibrahima Yattara ve spor dünyasından bir çok isim katıldı.

Lansman gecesinin başında birlikte poz veren Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup ile Galatasaraylı Gomis, daha sonra sahneye birlikte çıkarak Adidas\'ın yeni kramponu Predator\'u konuklara tanıttılar.

Geceye katılan her iki takımın Brezilyalı yıldızları da birlikte samimi şekilde sohbet edip, resim çektirerek poz verdiler. Beşiktaş\'tan Adriano ile Galatasaraylı Maicon ve Fernando da bu özel gecede bir araya gelip uzun süre sohbet ettiler. Hem İstanbul\'daki yaşamlarından önemli hatıralarını birbirine anlatan futbolcular hem de hafta sonu yaşanacak derbinin havasına girdiler. \"Biz kazanacağız\" diyerek birbirlerine takılan futbolcular saha içinde rakip olsalar da bunun 90 dakika sürdüğünü ve saha dışında samimi dost olduklarını ifade ettiler. Gece boyunca flaşların patladığı buluşmaya dair ayrıntılarda birlikte poz veren üçlü \'derbide iyi olan kazansın\' diyerek birbirlerine başarı dileklerinde bulundular.

Maicon ve Fernando ile Adriano arasında bunlar yaşanırken, Oğuzhan ve Gomis sahnede birbirlerine futbol dolu mesajlar verdiler. İki ayrı noktada karşılıklı poz veren ve meşin yuvarlağı ayaklarında tutan ikili, derbi konsantrasyonunun provasını yapar gibiydi.

Öte yandan Atiba gece boyunca teknik direktörü Şenol Güneş\'in yanından hiç ayrılmadı. Diğer futbolculara oranla biraz daha yaşlı olan Atiba, dinlenmeyi ve yanındakilerle sohbet etmeyi tercih etti. Tolgay Arslan ve diğer tüm oyuncular yanlarına yanaşan ve fotoğraf isteyen hiç kimseyi kırmadılar. Futbolcular gecede bulunan gazetecilerin ve diğer davetlilerin \"Kim kazanır\" sorusuna ise \"dostluk kazansın, iyi olan, hak eden kazansın\" yanıtını verdiler.

TÜRKİYE\'Yİ DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ YAPAN İKİLİ

Bu arada A Milli Futbol Takımı\'nı Dünya Kupası\'nda 3\'üncü yapan ikili bu gecede buluştu. Teknik Direktör Şenol Güneş ile Menajer Can Çobanoğlu aynı masada yer alıp gece boyunca sohbet etti. Türkiye\'ye bu gururu yaşatan ikili konukların ilgi odağı oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Maicon, Fernando ve Adriano\'nun birlikte poz vermeleri

- Tolgay ve Atiba\'dan detaylar

- Oğuzhan ve Gomis\'in mankenlerle birlikte podyuma çıkmaları,

- Gösterinin birer parçası olmaları

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