Derbi öncesi Gustavo belirsizliği sürüyor: Doktorlardan yeni rapor

Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'ya, adalesindeki ödem nedeniyle henüz net bir teşhis konulamadı. Doktorlar teknik heyete, “Ancak ödem dağıldıktan sonra problemi görüp tedaviye başlayabiliriz” raporu verdi.

Hatayspor'la oynanan maçın ilk yarısında, Boupendza'nın sert darbesi sonrası sakatlanan Brezilyalı oyuncu dün sağlık heyeti tarafından kontrolden geçirildi ve sağ arka adalesinde ödem tespit edildi. Bu nedenle sakatlığa sağlıklı bir teşhis konulamadı.

Sabah'ın haberine göre; Samandıra'dan gelen bilginin, "Şu anda beklemekten başka yapacağımız bir şey yok. Çünkü ödemin altında adaledeki problemi göremiyoruz. Gün gün kontrol edeceğiz. Ödem dağıldıkça adale grubunun durumu ortaya çıkacak. Buna göre tedavi uygulanacak" şeklinde olduğu belirtildi.

Gustavo oynamak istiyor

Habere göre, Gustavo'ya bu sabah yeni bir kontrol yapılacak. Ödemin hızlı dağılması için sağlık heyeti özel programlar uygulasa da sakatlığının çok ciddi olmasından endişe ediliyor. G.Saray derbisinde oynamayı isteyen Brezilyalı yıldızın, her türlü fedakârlığa hazır olduğunu söylese de hafta sonundaki zorlu mücadelede forma giymesinin mucize olduğu ifade ediliyor.