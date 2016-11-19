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Yaşam

Derbi nedeniyle bugün bu yollar kapalı

Yollar saat 16.00'dan itibaren kapatılacak

19 Kasım 2016 23:44

Spor Toto Süper Lig’de yarın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında, oynanacak maç nedeniyle bazı yollar kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, saat 16.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergalar şu şekilde:

Kapatılacak yollar

• D-100 güney yol 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na kadar gelen güney bağlantı yolu

• Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım)

• Bağdat Caddesi (Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stat arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımdan itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi kavşağına kadar olan kısım)

ALTERNATİF KULLANABİLECEK YOLLAR

• Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu)

• D-100 karayolu

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kapalı yollartrafikGalatasarayFenerbahçe

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