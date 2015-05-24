Derbi için İzmir'den İstanbul'a gelen araca TIR çarptı: 1 ölü, 4 yaralı!

Bu akşam oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi için İzmir'den gelen Galatasaraylıların bulunduğu otomobile FSM Köprüsü üzerinde arkadan bir TIR çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını kaybetti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde oksijen yüklü tanker, önünde seyreden bir otomobile arkadan çarptı. Otomobildeki 5 kişiden bir kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre kaza, köprünün Edirne istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İzmir'den Galatasaray - Beşiktaş maçını izlemeye gelen Uğur Çoban, Erkan Dündar, Fatih Genç, Sezgin Ateş, Ümit Çoban'ın içinde olduğu 35 F 3441 plakalı otomobile, Aziz Öztürk hâkimiyetindeki 34 VEG 43 plakalı tanker arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde 2 kişi sıkıştı, 3 kişi de kendi imkânlarıyla dışarı çıktı.

Hurda yığınına dönen araç içinde sıkışan 2 kişiyi olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun çalışmalar sonucu dışarı çıkardı. Araçta sıkışanlardan Uğur Çoban'a kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan ve kalbi duran Çoban'a sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı ancak tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı. Uğur Çoban'ın öldüğünü gören arkadaşları sinir krizi geçirdi.

Kaza sonucu tanker sürücüsü Aziz Öztürk gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle köprünün iki şeridi trafiğe kapanınca Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.