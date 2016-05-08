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Spor

Şampiyonluk çok yakın; Beşiktaş, Galatasaray 1-0'la geçti

Mario Gomez, 76. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 kazandı

08 Mayıs 2016 11:20

Şampiyonluk yolunda yürüyen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oluyor. Derbi, saat 20:00'da başladı. Maçın ilk yarısında iki takımın karşılıklı ataklarına rağmen 'gol' sesi çıkmadı. Mario Gomez, 76. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Maç bu skorla biterken Beşiktaş şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakaladı.

 

Şampiyonluk yarışı

 

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 1 maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atarak ligin üst sırasında oturdu. Ligin bitmesine 2 hafta kala Galatasaray derbisini kayıpsız atlatan Beşiktaş şampiyonluk yarışından büyük avantaj yakaladı.

 

116. randevu

 

Galatasaray ile Beşiktaş, TT Arena'da oynanacak maçla birlikte Süper Lig'de ki 116. randevusuna çıktı. Bu müsabakalarda Galatasaray 43 galibiyet alırken, Beşiktaş ise 31 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. İki ekip 41 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray, siyah-beyazlı takımı konuk ettiği 58 maçta 24 kez galip gelirken, Beşiktaş ise Galatasaray deplasmanından 13 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş'ı konuk ettiği 58 maçın 21'i ise beraberlikle sona erdi.

 

5 futbolcu ceza sınırında

 

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlı futbolcular Mario Gomez, İsmail Köybaşı, Olcay Şahan, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, derbide sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.

 

İlk 11'ler 

 

Galatasaray: Muslera- Koray, Denayer, Hakan, Carole - Sabri, Selçuk, Emre Çolak, Yasin - Sneijder - Podolski

Beşiktaş: Tolga-Beck, Marcelo, Tosic, İsmail - Atiba, Oğuzhan, Sosa, Quaresma, Olcay - Gomez

 

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