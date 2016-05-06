Beşiktaş'ın peşinde olduğu futbolcu Almanya'ya mı gidiyor?

Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübün resmi internet sitesinden transferin yüzde 90 oranında kesinleştiğini, resmiyet kazanmasının ardından genç stoper Çaylar Söyüncü'nün yeni adresinin duyurulacağını açıkladı. Sakatlık riski nedeniyle Çağlar'ın ligdeki son 2 maçta kadroya alınmayacağı belirtildi. Milli oyuncunun anlaşmak üzere olduğu kulübün ismi sır gibi gizlenirken, bir süredir Beşiktaş'ın peşinde olduğu Çağlar'ın Almanya yolcusu olduğu ifade edildi.

Çağlar'ın transfer olmak üzere olduğu ekipte gurbetçi futbolcuların yer aldığı belirtilirken, bu takımın Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak gibi Türk isimlerin forma giydiği Bayer Leverkusen olabileceği iddia edildi. Çağlar'ı, Köln, Wolfsburg ve Freiburg da transfer etmek istiyor.