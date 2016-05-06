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Spor

Beşiktaş'ın peşinde olduğu futbolcu Almanya'ya mı gidiyor?

Çağlar Söyüncü'nün adresinin Bayer Leverkusen olabileceği belirtildi

06 Mayıs 2016 04:51

Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübün resmi internet sitesinden transferin yüzde 90 oranında kesinleştiğini, resmiyet kazanmasının ardından genç stoper Çaylar Söyüncü'nün yeni adresinin duyurulacağını açıkladı. Sakatlık riski nedeniyle Çağlar'ın ligdeki son 2 maçta kadroya alınmayacağı belirtildi. Milli oyuncunun anlaşmak üzere olduğu kulübün ismi sır gibi gizlenirken, bir süredir Beşiktaş'ın peşinde olduğu Çağlar'ın Almanya yolcusu olduğu ifade edildi.

Çağlar'ın transfer olmak üzere olduğu ekipte gurbetçi futbolcuların yer aldığı belirtilirken, bu takımın Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak gibi Türk isimlerin forma giydiği Bayer Leverkusen olabileceği iddia edildi. Çağlar'ı, Köln, Wolfsburg ve Freiburg da transfer etmek istiyor.

Çağlar Söyüncü

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