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BBC Türkçe

Deraya 'tamamen Suriye hükümetinin kontrolünde'

Suriye ordusu ve resmi televizyon kanalı, isyanın başladığı ilk kentlerden Deraya\'da tüm muhaliflerin ve ailelerinin tahliye edildiğini, kentin kontrolünün artık \'tamamen Suriye hükümetinde olduğunu\' duyurdu.

27 Ağustos 2016 22:34

Suriye ordusu, isyanın başladığı ilk kentlerden olan Deraya'dan muhaliflerin tamamen çekildiğini ve kentin kontrolünün tamamen hükümetin elinde olduğunu duyurdu.

Şam yakınlarındaki Deraya'nın tahliyesi için gönderilen 25 otobüsten sonuncusunun da muhalifleri ve ailelerini kentten çıkartıp İdlib'e götürdüğü bildirildi.

Muhaliflerin hafif silahları hariç tüm eşyalarını teslim ettiği belirtildi.

AFP'ye konuşan bir askeri kaynak "Suriye ordusu Deraya'nın her yerine girdi. Kent artık tamamen Suriye ordusunun kontrolünde. Tek bir silahlı adam bile kalmadı" dedi.

Suriye resmi televizyonu da "Tüm sivillerin, silahlı muhaliflerin ve ailelerin anlaşma kapsamında tahliye edilmesiyle Deraya dosyası artık kapandı" diye duyurdu.

Televizyonda, orduya bağlı tank ve zırhlı araçların sokakları bombaladığı görüntüler paylaşıldı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Cumartesi günkü açıklamasında "Muhaliflerin ve sivillerin ikinci ve son konvoyu da bugün Deraya'dan çıktı" dedi.

Yaklaşık 700 silahlı muhalif ile binlerce sivilin Deraya'dan tahliyesi, hükümet ile muhalifler arasında varılan anlaşma sonucunda Cuma günü başlamıştı.

Deraya yaklaşık 4 yıldır hükümete bağlı birliklerin kuşatması altındaydı.

Su ve gıda sıkıntısı yaşanan kente ilk insani yardım Haziran ayında ulaştırıldı.

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