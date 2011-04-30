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Dünya

DERA'YA TAKVİYE ASKER BEYRUT (A.A)

30 Nisan 2011 13:56

-DERA'YA TAKVİYE ASKER  BEYRUT (A.A) - 30.04.2011 - Suriye kuşatma altındaki Dera kentine takviye asker gönderdi. Dera kentinden bir görgü tanığı, 4 tank ile 20 zırhlı personel taşıyıcısını Dera kentine girerken gördüğünü söyledi. Suriye'de altı hafta önce başlayan halk ayaklanmasının merkezi konumundaki Dera kenti, Suriye hükümetinin ilk kez tank filoları gönderdiği 25 Nisan Pazartesinden beri kuşatma altında bulunuyor. İnsan hakları örgütleri Suriye'deki halk ayaklanmasının başladığı tarihten bugüne kadar ülkede 500 kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor.

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