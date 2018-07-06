Dera'da ateşkes için uzlaşma sağlandı

Suriye'nin güneyinde şiddetli çatışmaların yaşandığı Dera vilayetinde Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin operasyonu sürerken, silahlı muhalifler ile Rus askeri yetkililer ateşkes görüşmeleri için bugün yine biraraya geldi. Silahlı muhalifler ile Rus askeri yetkiler arasındaki görüşmede Dera'daki çatışmalara son verilmesi için uzlaşma sağlandığı bildirildi. Dera bölgesindeki silahlı muhaliflerin operasyon merkezinin sözcüsü İbrahim Cebbavi, "uzlaşmanın her iki tarafın da çatışmalara son vermesini" içerdiğini söyledi. Ancak Cebbavi, anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin bilgi vermedi.

Silahlı muhaliflerin sözcüsü Cebbavi'nin verdiği bilgilere göre, Ürdün ve Golan tepelerinin sınırındaki şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede, silahların kademeli olarak bırakılması konusunda anlaşmaya varıldı. Buna göre, önce ağır silahlar bırakılacak. Böylelikle, bölgenin yeniden Beşar Esad hükümetinin kontrolüne geçmesi hedefleniyor.

Bunun yanı sıra varılan uzlaşma uyarınca, sivillerin Rusların koruması altında yaşadıkları köy ve kentlere geri dönebilecekler. Esad hükümetinin iktidarını kabul ettikleri takdirde, silahlı muhaliflerin daha önce yaşadıkları yerlere dönmelerine izin verilecek. Esad hükümetini tanımayan muhalifler ise hâlâ direnişçilerin elinde bulunan ülkenin kuzeybatısına gidebilecekler.

Ancak uzlaşmaya ilişkin olarak henüz Şam ve Moskova'dan açıklama gelmedi.

Nasip sınır kapısında kontrol sağlandı

Silahlı muhalifler ile Rus yetkililer arasındaki görüşmeler sırasında Esad rejimine bağlı güçlerin düzenlediği operasyona devam edildiği haber verildi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Beşar Esad hükümetine bağlı güçlerin Ürdün sınırındaki Nasip kapısından kontrolü sağladığını duyurdu. Nasip sınır kapısının stratejik açıdan önemli olduğu belirtiliyor.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir askeri yetkili, birliklerin ülkenin güneyinde Ürdün sınırına yakın bölgedeki çok sayıda köyü ele geçirdiğini belirtmişti.

Esad rejimine bağlı güçlerin 19 Haziran'da Dera'da başlattığı operasyonda şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Rusya hava kuvvetleri de operasyona destek vermişti. Esad rejimine bağlı güçlerin yeni hedefinin silahlı muhaliflerin kontrolündeki Kuneytra vilayeti olacağı tahmin ediliyor. İsrail işgali altındaki Golan tepeleri sınırındaki Kuneytra'da radikal İslamcı IŞİD ile bağlantılı cihatçı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

Rusya ortak açıklamayı imzalamayı reddeti

Suriye'nin güneyindeki Dera'da şiddetlenen çatışmalar ve bölgedeki insani durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) de gündeme gelmişti. Perşembe akşamı yapılan kapalı oturumda Suriye'deki gelişmelere ilişkin ortak bir tutum belirlenemediği bildirildi. BMGK'nin başkanlığını yürüten İsveç ile Kuveyt'in ortak çağrısı üzerine yapılan acil toplantıda, bölgede çatışmalara son verilmesi ve insani yardımın ulaştırılmasını talep eden ortak açıklamayı daimi üyelerden Rusya'nın imzalamayı reddettiği belirtildi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya oturum sonrasında yaptığı açıklamada, "onların çatışmaların durmasına odaklanıyorlar biz ise terörle mücadeleye odaklanıyoruz" dedi. İnsani yardım konusunda konsey üyeleri ile aynı görüşleri paylaştıklarını belirten Nebenzya, ancak kaç sivilin yardım ihtiyacı olduğunu sorguladıklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Rusya'nın desteği ile Beşar Esad rejimine bağlı güçler tarafından yürütülen operasyonun "siviller üzerinde korkunç etkileri" olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Guterres'in verdiği bilgilere göre, bölgede çatışmalar yaklaşık 750 bin kişiyi tehdit ediyor, 325 bin kişi de bölgeden kaçmak zorunda kaldı.

AFP,AP,rtr,dpa/JD,ÖA

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